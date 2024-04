El dato surge de un análisis realizados por NA sobre las estadísticas oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

La Condición de Legítimo Usuario es el status que se requiere para poder utilizar un arma de fuego de manera legal, aunque esa credencial no habilita a la tenencia de armamento: para ello se deben realizar otros trámites.

Para poder transportar un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público se necesita contar con el Permiso de Portación.

De acuerdo a los datos de ANMaC, en el primer trimestre de 2024 hubo 12.415 solicitudes de la credencial de Legítimo Usuario Individual de Armas de Fuego, contra 18.003 del mismo período de 2023: significa un descenso del 31% interanual.

En tanto, en lo que respecta a las solicitudes para la portación, entre enero y marzo de este año hubo 5.108 y en los primeros tres meses de 2023 ese dato contabilizaba 7.069: una caída del 27,7%.

Los números llaman la atención debido a que la cuestión del uso y la portación de armas había sido una de las prédicas libertarias en campaña: tanto el entonces candidato a Presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, como su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se habían expresado en favor de cambios en la normativa.

"Estoy a favor de la libre portación de armas", supo manifestar el líder libertario, mientras que la actual titular del Senado había expresado: "Queremos que el ciudadano de bien se pueda defender" en caso de un robo.

En ese sentido, en febrero pasado, la ANMaC flexibilizó los procesos para solicitar el Certificado de Legítimo Usuario: dejó sin efecto el período de oposición de 15 días que se establecía en una resolución de 2016, lo que en la práctica representa "un cambio significativo que acelera los tiempos", remarcó el organismo.

"Seguimos trabajado en distintas políticas que modernicen los trámites y brinden un mejor servicio a los Legítimos Usuarios", destacó el ex Renar en ese momento.

.

Victoria Villarruel y su gusto por las armas

.

Hija del fallecido militar Eduardo Marcelo Villarruel, la vicepresidenta no oculta su interés por las armas de fuego e incluso reconoció que es legítima usuaria.

En los últimos días, trascendió que la titular del Senado habría registrado a su nombre una pistola Sig Sauer calibre 9mm que se sumaría a otra Heckler & Koch calibre 45 que ya contaría en su poder.