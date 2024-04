Rosario: HIJOS y Abuelas denuncian amenazas contra una militante de derechos humanos

Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario e H.I.J.O.S. de esa ciudad, denunciaron este jueves un nuevo hecho de violencia contra una militante de derechos humanos. La mujer recibió una nota en su casa, donde se la amenazó sugiriéndole que abadonara las causas en las que participaba y que "raje a tiempo", ya que había "un sicario pago para ella y su familia".

Se trata de una abogada, perteneciente a esas organizaciones, que interviene en causas donde se investigan crímenes de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura cívico militar.

"Días atrás, nuestra compañera recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos. La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y, además, amenaza su integridad física", indicaron en un comunicado Abuelas e HIJOS Rosario.

El documento de las organizaciones de derechos humanos rodsarinas enumera a continuación la seguidilla de hechos intimidantes sufridos por militantes. "Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke".

Los organismos advirtieron sobre el clima particular que vive el país y los discursos de violencias "habilitados por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia", y destacan también que tal discurso fue asumido por autoridaees de la provincia de Santa Fe, por caso su gobernador, Maximiliano Pullaro, "quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad".

"Seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más", concluye el comunicado.

