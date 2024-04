El gobernador Martín Llaryora visitó este lunes la ciudad de Capilla del Monte, donde anunció obras de refuerzo de agua potable por 150 millones de pesos para familias de barrios Atalaya y La Banda de esa localidad del norte de Punilla. En diálogo con la prensa tuvo importantes definiciones respecto al Pacto de Mayo, que el presidente Javier Milei propuso que se firme en esta capital, el día 25 del próximo mes, cuando la Argentina celebra la Revolución de Mayo.

"Para para nosotros firmar el Pacto de Mayo no conlleva ningún problema. A veces me hablan de Buenos Aires, y me decían ustedes si vamos a firmar el superávit,.. cuando Córdoba tiene superávit", dijo el mandatario en una improvisada cnferencia de prensa.

También refirió Llaryora a la pregunta que se le hace siempre, en cuanto si la provincia "va a firmar que Argentina se meta en el mundo para poder exportar más". Y sostuvo que "Córdoba tiene la vocación exportadora desde su historia, hemos du0licado la exportación, tenemos talento".

Por otra parte, reivindicó "la tarea" que está cumpiengo el gobierno provincial: "En cada uno de los puntos Córdoba viene haciendo un trabajo serio y firme. Así que para mí firmar eso me parece muy bueno porque le da al país un contexto, para que tengamos una guía, porque si el país hiciera lo que hace Córdoba desde hace muchos años, a la Argentina le hubiera ido muy distinto, no estaríamos en esta situación tan difícil, estaríamos muchísimo mejor".

Y subrayó: "Cuéntenme para firmar el pacto. He pedido en su momento si podían ingresar otras cosas, me parece que podrían ingresar temas que tengan que ver con la industria, con la producción, con la economía naranja, para poner algo que tiene que ver con el turismo, la creatividad y la cultura: también con la educación y los sectores del trabajo".

Como reconociendo lo "cerrada" de la propuesta del Ejecutivo nacional para incorporar otros temas, Llaryora cerró: "Pero bueno, para empezar y ponernos de acuerdo, esos 10 puntos me parece que están bien y Córdoba los va a firmar".

Anuncio de obras

El gobernador anunció este lunes obras de refuerzo de agua potable por 150 millones de pesos para familias de barrios Atalaya y La Banda de Capilla del Monte.

Los trabajos se materializarán a partir del convenio firmado con el intendente Fabricio Díaz, en el marco del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (FOCOM).

El mandatario provincial remarcó el trabajo conjunto del gobierno de la Provincia con intendentes y jefes Comunales como base fundamental para la concreción de obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos.

“Gobernar es generar empleo y para ello necesitamos un Estado provincial que trabaje con los intendentes, más allá del signo político, para resolver los problemas de la gente”, sostuvo Llaryora.

La visita del gobernador Llaryora a la ciudad de Capilla del Monte incluyó la inauguración de viviendas a través del programa “Vivienda Semilla”, que en esta oportunidad benefició a tres familias, con una inversión de 43 millones de pesos por parte del Estado provincial.

Además, se otorgaron 29 créditos sociales por un monto que supera los 6 millones de pesos y corresponden a los programas Banco de la Gente y Más Vida Digna.

Estuvieron presentes, además, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el secretario de Gobierno, Augusto Pastore; la vicepresidente del ERSEP, Mariana Caserio; entre otros.