-Entendiendo que el Impuesto a las Ganancias” está a punto de ser restituido, ¿cuál es la primera observación que hace?

-Respecto al el impuesto a las Ganancias -o a su restitución en lo que se refiere a una parte de este- quisiera comenzar aclarando que este impuesto tiene origen doctrinario en Inglaterra (el “income tax”). La versión que afecta a las personas físicas nace en 1932 como impuesto a los réditos –después se gravaron a las corporaciones-. Ahora, hay que decir que Argentina tiene una muy baja recaudación respecto a la que tienen los países desarrollados del mundo- los más desarrollados recaudan entre un 10 y un 12 puntos del PBI, y en Argentina la recaudación por este impuesto alcanza solo el 5 puntos del PBI. Con otra gran diferencia, y es que en los países desarrollados el 80% de esas recaudaciones corresponden a las personas físicas- a los ricos- y apenas un 20% de las corporaciones. En Argentina es un poco más de la mitad de las corporaciones y solo la mitad a las personas físicas. Esto marca una gran diferencia porque el impuesto a los ingresos –o a las ganancias como se o llama en Argentina- de las personas físicas es total y absolutamente progresivo, porque es personal, y porque las escalas de las tasas son progresivas y se toma en cuenta la renta global de una persona – respecto los distintos orígenes (llamados “fuentes), de la renta de la tierra, de la renta financiera, de la renta de tercera categoría - que es la actividad empresarial- y del trabajo personal. Lo que se está pretendiendo restituir es un régimen de retención en la fuente al personal en relación de dependencia. Esto lo hizo exento en la cuarta categoría, no para todos sino con algunas excepciones, Massa.

¿Qué motivó esta decisión de Massa?



-A que ocurría que, de esa proporción recaudada en personas físicas, el 80% se hacía por retención en la fuente, por regímenes de retención que hacían las empresas a los empleados, y no solamente a los empleados sino que también hay un régimen de retención de las empresas a los autónomos; es decir a profesionales, o a quienes ejercen diversos oficios. O sea que se presta un servicio profesional personalizado, y se tiene una escala bastante gravosa `para quien presta el servicio. Esto llegó a representar solo 16 mil pesos hasta la reforma de Massa que cambió la escala, y que ahora tributa a partir de los 160mil pesos en adelante –esto sigue vigente-. Lo que hizo Massa fue hacer exento la renta de la cuarta categoría con determinada condiciones, con determinadas actividades –no están comprendidos los Ceos, los directivos, los empresarios, tampoco los cargos públicos-. Por lo tanto, lo que se quiere hacer restituyendo el impuesto a las ganancias es volverle a dar a un impuesto de típicamente progresivo -es decir que recauda de los más ricos- un carácter netamente regresivo y es el que más recauda en las personas físicas. Lo paradójico del caso argentino es que un impuesto típicamente progresivo, como lo es en el caso de los EEUU donde el 80% de recaudación del impuesto a las ganancias se recauda a las personas físicas, pero no con retención en las fuentes sino tributando sobre el 1% más rico de la población, y acá el 80% se recaudaba de los empleados –o sea: pescando en una pecera-. Restituir eso implicaría darle un tinte regresivo paradójico al impuesto a las personas físicas. Por supuesto con las provincias agradecidas, porque es coparticipable.



¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos de esta restitución del impuesto?



-El principal aspecto negativo es que va a disminuir el poder adquisitivo de una franja media/alta. Por eso -en el actual proyecto de la Ley de Bases- varias provincias, por ejemplo las petroleras, pretenden que se aumente el mínimo para que no afecte a toda la población como antes sino que afecte a quienes perciben muy altos ingresos por encima de los salarios del sector dicho. Y la repercusión positiva es que van a aumentar los ingresos provinciales por coparticipación que hoy se encuentra severamente dañada en las transferencias automáticas –y las no automáticas también- desde Nación hacia las provincias.

EL LINEAMIENTO ECONÓMICO CORDOBÉS ES NEOLIBERAL DESDE SIEMPRE

-¿Qué señalamientos quisiera hacer de la economía de la provincia a poco de haber asumido Llaryora la conducción de los destinos de la misma?

-Bueno, la economía cordobesa destaca por ser la provincia más agropecuaria del país. De ahí la defensa de los reclamos del sector que han hecho todos –desde De la Sota, quien inicio la campaña por la eliminación de las retenciones- que terminó con la aceptación por parte de la presidenta Cristina Fernández de coparticipar una parte de las mismas. Pero pasa que estas retenciones no son constitucionalmente coparticipables. Porque la constitución en su parte dogmática sigue siendo unitaria, y en el artículo 4 de la misma dice que los impuestos al comercio exterior son de recaudación exclusiva de la Nación. Entonces se brinda esa lucha, y todos los gobiernos que siguieron al de De la Sota lo han hecho. Llaryora recibe una provincia tremendamente endeudada –principalmente en dólares (el 98% de la deuda es en esta moneda)-. A esto hay que agregarle el sensible y evidente retraso cambiario que está presente en la coyuntura traerá problemas financieros a futuro `para Córdoba. Por otra parte el lineamiento económico característico de nuestra provincia es claramente neoliberal -desde siempre-: Por ejemplo, la provincia se jacta de ser la que menos empleados públicos tiene por habitantes –como si fuera una virtud en sí mismo- al mismo tiempo que contrae deuda publica en dólares constantemente.

-¿Cuáles son los sectores en Córdoba más afectados por las políticas económicas en curso?

-En Córdoba los sectores más perjudicados por las políticas económicas provenientes de la administración nacional son primeramente las universidades –las de Córdoba, Río Cuarto y Villa María- a las cuales el recorte presupuestario las está devastando. Luego está el sector manufacturero –Córdoba tiene una fuerte producción aeronáutica y automotriz-. Y el agro –que hoy tiene un tipo de cambio favorable- tampoco está en una panacea debido al anclaje del tipo de cambio y la inflación incesante. El sector favorecido es como siempre el financiero, que logro poner en el gobierno nacional –en un puesto importante- a una representante del sector, la señora Diana Mondino. Por otra parte es increíble que la ley que rige a las entidades financieras –la 21.526 que fue la columna vertebral pergeñada para la fuga de capitales- sea la de la dictadura cívico-militar de 1976-1983. En este punto me es imprescindible aclarar que las políticas económicas provenientes del liberalismo extremo del anarco capitalismo –que combate al estado desde adentro del propio estado- proveniente de la administración nacional, y que incluyen un tremendo ajuste fiscal y monetario no tienen experiencias empíricas en ningún lugar del mundo –llegando a asustar al mismísimo FMI, adalid de estas políticas-. Por otra parte en economía es imposible que todos ganen, es un asunto de suma cero, siempre hay ganadores y perdedores. En la actualidad los sectores que tienen ingresos en pesos –tanto asalariados como autónomos- han sufrido una abrupta caída de su poder adquisitivo. Ese dinero ha sido trasladado hacia el 1% de la población más rica del país.

-¿Cuánto de lo que pasa en Córdoba en materia económica es responsabilidad directa de la administración nacional y cuánto de la provincial?

-Y, se podría decir que estamos ante un “fifty, fifty”. Córdoba, como dijimos, siempre tuvo políticas económicas neoliberales y si a esto se le agrega el desaguisado de las políticas anarco capitalistas el impacto de las consecuencias–que aún no ha llegado ni cerca de su límite- en el tejido social es que se corre serio peligro de que rompa por completo, lo cual implicaría romper también el frágil equilibrio macro económico mantenido por el sector financiero -que es el único que siempre sale beneficiado-. Resulta extraño que se hable de la macro economía solamente desde lo monetario - desde el equilibrio fiscal y monetario- y no desde las variables reales como la caída exponencial del consumo, la caída exponencial de la inversión, la disminución de las importaciones debido al proceso recesivo que ha sido provocado, las altas tasas de desocupación que se van a alcanzar prontamente. Todo esto podría romper el tejido social y arrastrar con ello a la macro en el aluvión.