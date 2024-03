Sobre el levantamiento de la sesión, cuando se votaba en particular la llamada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", hablaron desde el bloque opositor su presidente Germán Martínez, y los diputados Leandro Santoro, Julia Strada y Natalia Zaracho.

"El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo el vocero presidencial en conferencia de prensa y volvió a expresar que "no existe razón para el paro" convocado por la CGT para el próximo 24 de enero.