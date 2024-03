La conmoción se siente en el barrio Nueva Córdoba tras el incendio en un departamento de calle Yrigoyen al 300 que terminó con la vida de un joven de 18 recién llegado a la Ciudad. Por el momento, bomberos trabajan en el enfriamiento del lugar tras sofocar las llamas y se inician las pericias para determinar las causas del incendio.

Al momento del siniestro cerca de las 4.48 de la madrugada, en el lugar había tres jóvenes, dos de ellos cayeron al vacío por una cornisa, uno murió y el otro está internado en grave estado. El tercero logró llegar a un departamento vecino y salvar su vida. El chico fallecido se llamaba Tiziano Tejerina y tenía 18 años.

Los tres eran oriundos de Jujuy y se instalaron en Córdoba hace un mes para estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba.

Gustavo Matos, jefe guardia del Hospital de Urgencias, dijo a los medios que uno de los jóvenes ingresó en estado crítico por quemaduras y quebraduras. "Se hicieron maniobras de resucitación. Salimos de quirófano y ahora está el shockroom, con pronóstico reservado".

El cuerpo del joven fallecido fue retirado durante la mañana y continuaba trabajando el personal de Bomberos para realizar las pericias, sin dar novedades respecto al origen del fuego. Trabajaron en el lugar la Policía, el DUAR y personal del 107, reportó Cadena 3.

"Estábamos durmiendo y tipo 4.30 escuchamos que gritaban 'auxilio, auxilio, fuego'", contó una vecina del edificio en declaraciones radiales. "Nos asomamos y miramos para arriba y vimos fuego. Al ratito se escuchó que algo cayó, no sé si fue uno de los chicos o que tiraron algo. Se sintió una explosión, había vidrios por todos lados. Los bomberos y la Policía vinieron rapidísimo", completó.

Una mujer policía resultó con intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fue derivada al Policlínico Policial para su atención.

El relato de los vecinos: "Hubo varios reclamos por olor a gas"

Otra vecina afirmó a Cadena 3 que hubo reclamos previos sobre las condiciones inseguras del edificio. Según ella, hubo varias quejas sobre el olor a gas y el estado de las tuberías. "Era lógico que iba a pasar esto, se podría haber evitado", lamentó la vecina.

"Hubo varios reclamos por olor a gas. Supuestamente arreglaron porque esta semana tenemos un cobro de unas expensas por un arreglo de gas en la cañería. Pero el 21 de marzo hablábamos en el grupo de vecinos que había olor a quemado. Habló un chico del piso 11, justamente, que dijo sentir olor a quemado y a gas en su baño y demás", detalló.

En ese sentido, Lautaro es un vecino del piso 8, que dijo también a Cadena 3 que hubo trabajos en el edificio por problemas con el gas. "No tengo conocimiento puntualmente sobre lo que se realizó y lo que no porque en mi departamento no había problemas", declaró.

En el lugar de los hechos se hizo presente el presidente de la Casa de Jujuy en Córdoba, Alberto Del Cura, quien estaba interiorizándose y dando aviso a la familia de lo ocurrido. Se ha puesto a disposición para realizar todos los trámites necesarios para el traslado del cuerpo y de los demás heridos en caso de ser necesario.

