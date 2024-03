El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC), emitió este miércoles un comuncado, a propósito de la tensión que sufre el sistema de salud por la multiplicación de casos de dengue. "El CMPC alerta por un problema asociado a una nueva situación crítica que atraviesa el sistema sanitario", inicia el documento.

Con la firma de la Junta Directiva, el documento expresa en otro párrafo: "Asistimos al peor brote de dengue de la historia en Argentina, con un aumento exponencial de personas infectadas y un número de víctimas fatales sin precedentes".

"La demanda de atención en establecimientos de salud profundiza la rensión del resquebrajado sistema sanitario. Una vez más nos encontramos con servicios de asistencia sobreexigidos y, nuevamente, los profesionales de la salud están al frente de otra batalla desigual ante ua epidemia, con el mismo compromiso y vocación", continúa la declaración.

"No aprendimos de la pandemia de Covid-19"

Y, remitiendo a la recinte pandemia de Coronavirus, se sostiene que "pareciera que hemos aprendido poco de la pandemia del Covid-19: lejos de los aplausos con los que alguna vez reconocieron nuestra tarea, somos ahora blanco del malestar de la sociedad por el desborde del sistema".

Específicamente, el CMPC resaltó los ataque que reciben los profesionales, a partir del abarrotamiento que sufren las instituciones públicas y privadas, y las demoras en la atención de pacientes con síntomas de dengue, que "en los últimos días ha crecido el número de denuncias recibidas en el Observatorio de violencia del CMPC por agresiones al equipo de salud de las diferentes instituciones de salud de capital e interior".

"Por todo esto quisiéramos llamar a la reflexión: somos la cara visible de un sistema herido, en estado crítico y con pronóstico reservado; y, aunque no hay señales claras de un tratamiento efectivo, nosotros estamos dispuestos a sostener, con nuestro esfuerzo, el servicio de las instituciones sanitarias", continuó el documento distribuido este miércoles por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

El comunicado finaliza con esta reflexión: "No fuimos, no somos, ni seremos héroes. Somos personas apasionadas con lo que hacemos, comprometidas con la población. No necesitamos aplausos, pero, mucho menos, ataques o agresiones. Sólo pedimos respeto a nuestra tarea: que quienes nos necesitan también nos ayuden a ayudarlos".

Noticia relacionada