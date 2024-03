La premisa del ex presidente será unificar el partido tras lo que fue la interna en 2023 entre Bullrich y el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña presidencial.

Denunciaron a Espert por convocar a "no pagar los impuestos" en la provincia de Buenos Aires

La denuncia indica que los dichos del diputado oficialista "no son inocentes", por el contrario, "apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico". Durante una entrevista, Espert apuntó contra el gobernador Axel Kicillof: "No nos da nada. Yo no los voy a pagar."