Karina Milei es la hermana menor de Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia. Es seguramente la persona más influyente en el esquema de poder, la "mesa chica" de la Casa Rosada. El presidente Milei la llama "El jefe". Su papel a la hora de las decisiones más importantes que se adoptan, no se condice con el bajo perfil que cultiva. No se le conoce mucho la voz, no brinda entrevistas, aunque acompaña a su hermano en cada evento importante, incluso en los viajes al exterior, cumpliendo el rol muchas veces de primera dama. "Es el poder en las sombras", la definen en el entorno presidencial.

Por su innegable influenncia y poder, su área está en la mira. Así, según publicó el medio La Política OnLine, su mano derecha en la Secretaría, la subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, "más que duplicó el presupuesto a su cargo en apenas dos meses y nombró a dos primos directos en el Estado, Javier Sosa y Agustín Expósito". Eso no es todo: tambipen trascendió que habría designado tambipen a la madre y la hermana.

El medio amplió que Sosa es jardinero de oficio y fue convocado para que sea el intendente de la Quinta Presidencial de Olivos mientras que Expósito, que no registra en Anses ningún antecedente laboral, no tiene aún destino definido.

La subsecretaria, mano derecha de Karina, ha tenido una fuerte participación en redes sociales previo al arribo de Javier Milei a la Casa Rosada, y ahora controla la flota de autos y los choferes oficiales.

