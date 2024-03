La ex presidenta y el presidente Milei tuvieron fuertes cruces a través de la red "X". Foto archivo: NA

La ex presidenta y el presidente Milei tuvieron fuertes cruces a través de la red "X". Foto archivo: NA

Tras la polémica generada por el aumento de sueldo en cargos del Poder Ejecutivo, por un decreto firmado en febrero por Javier Milei, el Presidente hizo público el decreto que anula los incrementos y sumó un nuevo capítulo al cruce con la ex presidenta Cristina Fernánde de Kirchner, quien este domingo le respondió que "hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo".

A minutos de la medianoche, a través de una publicación en la red social X (ex Twitter), el Gobierno informó que anulaba los aumentos al personal jerárquico de la Administración Pública Nacional, incluidos al jefe de Estado, la vice y los ministros.

En el documento que fue difundido por la cuenta de la Oficina del Presidente remarcaron que Milei ordenó la derogación de la normativa impulsada por la dos veces presidenta Cristina Kirchner "que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios". Sin embargo, el escudarse en una norma dictada por la ex mandataria cuando salió a la luz el increíble aumento cercano al 50%, quedó al descubierto que era una falacia y, en todo caso, de lo que habría que hablar es del conocimiento o no que tuvo el jefe de Estado al firmar nada menos que un decreto.

"La situación heredada es crítica y los argentinos está haciendo un sacrificio heroico. Es tiempo de que los políticos paguen el costo del desfalco que han ocasionado", señalaron desde la administración libertaria, buscando eludir la responsabilidad por el decreto de aumento que firmó el Presidente y sus ministros Nicolás Posse y Sandra Pettovello.

Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a… — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

La promesa a Cristina Kirchner

Por el mismo canal, el mandatario le envió un nuevo mensaje a la referente opositora que, tal y como contó vía redes, lo tiene bloqueado.

Luego de la publicación del decreto, pasada la medianoche, Milei publicó: "Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional".

Y agregó: "Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos".

Desde ya que lo indicó Milei es apenas una frase marketinera, pues de adoptar una resolución así, regiría de aquí para adelante porque no puede ser retroactiva. Es decir que la jubilación como presidente, que eventualmente tenga él al abandonar el cargo, quedaría sin efecto, no así la de los ex presidentes Mauricio Macri o Cristina Fernández.

Menos de 24 horas después, Cristina Kirchner le respondió al jefe de Estado al pedirle que "se calme" y tenga "templanza".

"¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: "Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet", replicó la ex vicepresidenta.

Este domingo al mediodía, la ex titular del Senado lanzó: "Cálmese, Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente".

"Créame que es muy dura la tarea de gobernar a la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por Internet", finalizó la ex vicepresidenta.

Durante la apertura de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el Presidente en su discurso había anticipado sus intenciones de enviar al Congreso un proyecto de ley contemplado en un paquete que denominó "anticasta" para eliminar las jubilaciones de privilegio para el cargo de presidente y de vicepresidente. No aclaró que él sería el primero en no acceder a ese derecho y no así sus antecesores.

Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: “Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet”.



Cálmese Presidente, en… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 10, 2024

Fuente: Con información de NA