"Es dramática la caída en el nivel de haberes, no solo en la mínima", expresó Giordano. Foto: gentileza

En una entrevista que brindó a CNN Radio, el cordobés ex director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, ventiló su sorpresa ante el pedido de renuncia por parte del presidente Javier Milei, tras los votos de su pareja al proyecto de la ley "ómnibus" en el Congreso.

Y respecto a la actualidad de los haberes jubilatorios, advirtió: "Es dramática la caída en el nivel de haberes, no solo en la mínima. Estamos en el peor nivel del siglo, por debajo de la crisis de 2002. Es un tema más general que lo que está a la mano de los instrumentos de la Anses".

Sobre su repentina salida obligada del organismo de la seguridad social nacional, expresó: "En el momento que pasó el problema del voto de mi pareja, estábamos muy entusiasmados con mi equipo porque al hacerme cargo de un organismo público, y con las características de Anses, al principio me daba un poco de susto, pero pasados dos meses le habíamos encontrado la vuelta y estábamos lleno de proyectos de cómo mejorar la vida a la gente".

Respecto al pedido de renuncia, Giordano sintetizó su sentir en términos personales: "No me lo esperaba para nada. Jamás me hubiese imaginado que el voto de mi pareja estaba condicionado con mi opinión. Hubiera preferido seguir".

Cabe recordar que desde Presidencia se le pidió la renuncia al cordobés, tras la caída del proyecto de ley Bases ("ómnibus") en el Congreso, algunos de cuyos artículos e incisos fueron votados de manera negativa por la diputada Alejandra Torres, su pareja.

Acerca de los planes que tenía para implementar en la Anses, manifestó: "Queríamos mejorar la atención de la gente, que sea más ágil, más controlada". Pero aclaró que esto no tenía incidencia directa sobre el nivel de los haberes.

"Anses puede hacer un aporte muy grande con proyecciones y la mejora del sistema en general", subrayó, y remarcó: "Es imprescindible actualizar la fórmula de las jubilaciones".

