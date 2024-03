Este martes el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que la reunión del Gobierno con los gobernadores se hará, ahora, por grupos. La marcha atrás respecto a lo anunciado el pasado lunes, implica que "no serán convocados todos juntos, como estaba previsto, para el próximo viernes".

El Gobierno nacional había anunciado la convocatoria a la totalidad de los gobernadores para una reunión en la Casa Rosada, para el próximo viernes 8 de marzo, como primer paso para avanzar en un borrador del "Pacto de Mayo", que en su camino prevé re discutir el cúmulo de reformas que se enviarán como proyectos al Congreso de la nación y que buscan reflotar la llamada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (ley Ómnibus), que no pudo pasar en la Cámara de Diputados y el Ejecutivo dispuso que "vuelva a comisión".

Luego del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso Nacional el pasado viernes, donde llamó a los mandatarios provinciales a firmar un "Pacto" el 25 de Mayo en Córdoba, distintos ministros buscan promover encuentros con los gobernadores, para desglosar los 10 puntos anunciados del acuerdo propuesto, y convencer todos, en especial a los que se muestran díscolos.

El ministro Francos aclaró este martes que los encuentros en la Casa de Gobierno se llevarán adelante, pero por grupos, además de disponerse diferentes días para cada reunión.

El funcionario hizo declaraciones a la señal LN+, aclarando las razones el cambio de estrategia con los gobernadores. Dijo que Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo no estarán en el país, por encontrarse en una “exposición minera importante en Canadá”.

“Hay además otros gobernadores que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”.

Trascendió que los encuentros se concretarán en distintos días. Comenzarán posiblemente este viernes, y continuarán durante la semana que viene. La idea, dijo, es después "junbtaros a todos".

Según lo publicado por distintos medios, la idea del Gobierno es alcanzar en los encuentros un preacuerdo con los estados provinciales, previo al 25 de mayo, respecto a políticas de Estado y discutir la manera que se enviarán distintos proyectos, que contemplan profundas reformas en mpultiples áreas, al Parlamento, además de empezar a definir un nuevo pacto fiscal.

Se busca votar la ley Ómnibus antes del Pacto de Mayo

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, dijo a miembros de su espacio "que el plan de la Casa Rosada es reflotar la ley Ómnibus completa, en su versión original, con los 664 artículos", según indicó el medio La Política On Line.

Si bien en general los gobernadores celebraron el llamado al diálogo, en muchos casos ponen reparos a la firma de un mero "acuerdo de adhesión", objetando el perfil "unitario" que muestra el llamado "Pacto de Mayo" y el condicionante que se les pone que primero aprueben cuestiones que fueron rechazadas de la "ley Ómnibus".

El Gobierno sabe que varios mandatarios se oponen a firmar un acuerdo "a libro cerrado", que en principio surgirá del encuentro a celebrarse en Córdoba el próximo 25 de mayo.

Pero el Gobierno no oculta que la principal finalidad, además de los 10 puntos del Pacto de Mayo, es volver a la carga con la ley Ómnibus, la original, incluso con el paquete fiscal que fue eliminado en su oportunidad por discrepancia en algunos puntos con los mandatarios provinciales.

Francos anticipó que "es imposible no considerar los temas de la Ley de Bases porque se trata de generar muchas de las normas previstas en la ley".

En la misma línea, el ministro con vínculo con las provincias, reveló que el Gobierno trabaja sobre la el proyecto original que fue enviado al Congreso, y planteó que durante su tratamiento "hubo mucha confusión de varios legisladores y gobernadores".

"Tal vez lo han entendido mejor y tienen la intención es sacar la Ley. Hay que ir con ánimo de buscar puntos de acuerdo y de coincidencia", indicó.

Fuente: NA - LNM

Noticias relacionadas