Familiares y personas cercanas a Sebastián Villareal se reunieron este jueves por la tarde para pedir justicia.

El hombre de 42 años fue asesinado por delincuentes que le robaron la moto en la mañana de este jueves en barrio Yofre Norte. La movilización comenzó a las 19.30 en la esquina de avenida Malvinas y Altolaguirre.

Según la causa que investiga la fiscalía del doctor Andrés Godoy, el hombre fue asesinado por dos ladrones que lo interceptaron para robarle la moto cuando salía de su vivienda para ir a trabajar.

El hombre recibió el impacto de bala en el tórax y, pese a que fue asistido por el servicio de emergencia, no logró sobrevivir.

Antes de ser atacada, la víctima entregó a los asaltantes su moto y les pidió que no lo asesinaran: "Tengo dos hijos, no me maten", les dijo, según contó esta mañana su suegra.

De acuerdo a lo que se conoce de la investigación preliminar, el hecho sucedió alrededor de las 6 de la mañana sobre la calle Fulgencio Montemayor al 2.300 cuando Villarreal salía de su casa a bordo de su vehículo para dirigirse a trabajar a una empresa de plásticos.

En esas circunstancias, fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en otra motocicleta y que para sacársela le efectuaron dos disparos que impactaron en el pecho, para luego se darse a la fuga llevándose el rodado sustraído.

Una vecina relató que al sentir ruidos afuera se asomó y escuchó cuando la víctima le rogaba: “Llévate la moto, por favor no me dispares que tengo dos hijos”, seguidamente escuchó las detonaciones. "De pronto, lo vi tirado en el piso", explicó la mujer, aún sorprendida, por lo que había sucedido con su vecino.

"Por favor papá no nos dejes, fuerza por favor, quédate con nosotros”, gritaban los hijos que salieron en auxilio y que los testigos trataban de calmar.

Noticia relacionada:

También Ricardo, cuñado de Villarroel, señaló que siente “mucha bronca” por el asesinato, al destacar que él “vivía para el trabajo y sus hijos”, y agregó que “lo mataron como a un perro. No les importan nada porque reciben condenas leves y salen en libertad”.