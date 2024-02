Por el paro aeronáutico, Aerolíneas Argentinas y LATAM cancelan vuelos

Desde las cero horas de este miércoles se llevará adelante un paro de aeronáuticos, y es por esta razón que Aerolíneas Argentinas y LATAM anunciaron la suspensión de vuelos por falta de personal.

La medida de 24 horas lanzada por los gremios aeronáuticos es en reclamo de una recomposición salarial superior al 12% ofrecido por las empresas del sector.

Desde Aerolíneas Argentinas adelantaron que la medida afectará a cerca de 24 mil pasajeros: 18 mil de cabotaje, 3 mil de destinos regionales y otros 3 mil de vuelos internacionales. Además, informaron que 10 mil pasajeros ya habían hecho cambios voluntarios durante los últimos días.

Información sobre cancelaciones y reprogramaciones con motivo del paro del 28 de febrero. pic.twitter.com/dYQleJyblr — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) February 28, 2024

"Dada la intransigencia adoptada por Aerolíneas Argentinas e Intercargo, los sindicatos aeronáuticos APA, APLA y UPSA comunicamos que, por causas ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a declarar paro total de actividades por 24 horas", manifestaron los gremios en un comunicado conjunto.

En tanto, en la noche de este martes, Aerolíneas Argentinas informó en un comunicado que cancelará 331 vuelos este miércoles 28 "como consecuencia de una medida de fuerza adoptada por tres de las organizaciones gremiales que representan a trabajadores de la compañía".

"Los sindicatos APA (Asociación del Personal Aeronáutico - rampa y pista), APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) adoptaron esta medida luego de rechazar la oferta salarial de la empresa en el marco de la negociación paritaria", señala el comunicado que se difundió por redes.

"La medida afectará a cerca de 24 mil pasajeros, de los cuales aproximadamente 18 mil son de cabotaje, 3 mil de destinos regionales y otros 3 mil de vuelos internacionales. Además, 10 mil pasajeros ya realizaron cambios voluntarios durante los últimos días. En cabotaje se modificarán 305 vuelos, mientras que en regional serán 24 y en internacional tendrán cambios 2 vuelos. El costo de esta medida en el resultado operativo de la compañía rondará los 2 millones de dólares", continúa.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida causará a nuestros pasajeros. Continuaremos trabajando para ofrecer un servicio de calidad, manteniendo a la seguridad operacional como principal prioridad.}Se solicita a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos o sucursales durante ese día ya que no habrá atención presencial de personal de la aerolínea. Se sugiere a quienes tenían vuelos programados durante esa jornada estar atentos a las notificaciones en el correo electrónico que hayan informado como contacto en su reserva. En caso de haber realizado su compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía", informó al tiempo que instó a a los pasajeros a no concurrir a los aeropuertos o sucursales durante el miércoles, "chequear su correo electrónico y el estado de su vuelo".

Por parte de LATAM, confirmaron que cancelaron todas las operaciones desde y hacia Argentina durante toda la jornada del miércoles. Aclararon a los pasajeros afectados por este contexto que podrán pedir cambios de fecha o vuelo o devoluciones de dinero. Para realizar cualquiera de estas operaciones hay que ingresar al sitio de la aerolínea.

#AtençãoPassageiros: Em virtude da confirmação da greve da Intercargo no dia 28/02 na Argentina, vamos dar alternativas para que os passageiros com voos saindo ou com destino da Argentina podem modificar sua viagem em Minhas Viagens, em https://t.co/wwD5iK7K3P pic.twitter.com/IVNIv2OWoi — LATAM no BBB24 (@LATAM_BRA) February 28, 2024

Cabe recordar que a partir de las cero horas, los trabajadores aeronáuticos prevé una medida de fuerza por 24 horas en reclamo de una recomposición salarial superior al 12% ofrecido por las empresas del sector.

"La pauta ofrecida solo profundiza la pérdida de poder adquisitivo registrada en el actual periodo paritario", plantearon los gremios del sector, que a la vez indicaron que ese porcentaje llevaría "a un desfasaje salarial insostenible del 70% respecto a la inflación registrada".

Los trabajadores señalaron que el anuncio de la medida de fuerza que arrancaría esta medianoche fue realizado con antelación para permitir a las empresas "tomar los recaudos necesarios" para no afectar a los usuarios. En ese sentido, trasladaron a las autoridades la responsabilidad por "los inconvenientes que pudieran surgir".