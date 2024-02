Apadim repudió las expresiones discriminatorias de Milei contra el gobernador de Chubut

La organización cordobesa APADIM se sumó a la ola de repudios por las expresiones discriminatorias del presidente de Javier Milei contra el gobernador Ignacio Torres, que tuvo su máximo nivel de agresión tras compartir una imagen distorsionada del mandatario chubutense como una persona con Síndrome de Down.

"Acompañamos y nos sumamos a las distintas muestras de repudio de distintas organizaciones sociales sobre las expresiones discriminatorias y agresivas del Presidente de la Nación, Javier Milei quien celebró mensajes ofensivos y violentos contra el gobernador de Chubut, y utilizó el síndrome de Down para burlarse de él", expresa el comunicado de Apadim.

"A días que el actual Gobierno decidió cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y en palabras del vocero presidencial, que ´No sirve para nada´, el presidente Javier Milei le dio "me gusta" a una publicación ofensiva contra las personas con Síndrome de Down, para apuntar contra el gobernador Ignacio Torres", reflejaron en su cuenta de Instagram Apadim.

"Como organización que trabajamos por una sociedad diversa, plural y con derechos para todos y todas, repudiamos la utilización de estos mensajes retrógrados y peligrosos, que no sólo reproducen estereotipos sino que alientan al odio, la burla y el insulto como descalificantes ante la pluralidad de voces que amenazan a nuestra democracia", cerraron su comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por APADIM Córdoba (@apadimcordoba)

Cabe recordar que Milei le dio "me gusta" a una publicación de X, en la cual se burlaban de Torres comparándolo con un joven con esa condición. La leyenda de la foto expresaba: "Nachito Abrí el Gmail".

Como respuesta, el gobernador de Chubut señaló respecto a la publicación: " ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?".

"Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", indicó Torres.

En tanto, Sabrina Herreros, vicepresidenta de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, cuestionó la publicación que compartió el Presidente. "Es muy triste para nosotros, es desalentador", afirmó.

"Acá estamos para insistir y defender que una persona con una condición diferente a lo que para el Presidente podría ser que califique, tiene derechos y hay que respetarla", dijo en diálogo con el programa Mañana Sylvestre. Confirmó que desde la Asociación están elaborando una respuesta en repudio.

El objetivo de APADIM

APADIM es una asociación que nació en 1966 en el encuentro de familias que compartían la intención de procurar proyectos de vida digna para sus hijos.

Durante todos estos años incorporó "las transformaciones conceptuales vinculadas a una mirada renovada respecto a la discapacidad que pasó de verse como una problemática individual, de la persona con discapacidad, a una perspectiva social, que nos interpela a todos, en cómo construimos nuestras sociedades", señalan desde la institución en su portal web.

"Así, la institución ha incorporado este enfoque del modelo social, en el que la diversidad funcional no implica la discapacidad tanto como las barreras sociales (físicas, comunicacionales, educativas, actitudinales, etc.) que obstaculizan que las personas puedan participar y desarrollarse con plenitud y dignidad", indica APADIM.

Noticia relacionada: