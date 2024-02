Agua de Oro: la tranquilidad del pueblo no se condice con la violencia que sufrió la concejala. Foto: Facebook

Cecilia Panzetta es concejala en Agua de Oro y docente en el Instituto Provincial de Enseñanza Técnica y Mercantil (IPETyM 61) de Salsipuedes. El pasado lunes, en horas del mediodía, cuando se dirigía hacia Río Ceballosa para realizar una gestión en la Delegación de la Uepc, dentro de un colectivo interurbano de la empresa Fono Bus fue amenazada por un hombre “de unos 50 años”, que se identificó como “liberal y libertario hasta la médula”.

En un primer momento, Cecilia pensó que se trataba de un acoso más. “Ese día estaba yendo al gremio, porque tenía que retirar el bolsón escolar, en realidad estaba muy incómoda con esta persona a mi lado, que estaba en el pasillo parado y se ubicó incisivamente al lado mío. Eso me puso mal, pero bueno, lamentablemente no es algo que no nos pase todo el tiempo a las mujeres”, sostuvo a La Nueva Mañana.

Pero enseguida, el hombre comenzó a proferirle una serie de amenazas. “Sé donde vivís", "te voy a quemar", "sé que sos docente en El Pueblito y tenés problemas por adoctinadora", "soy liberal libertario hasta la medula y hasta la muerte".

Reconocida en la zona por su actividad política y como docente de lengua y literatura, Cecilia dijo a este medio que no conoce a la persona que la agredió con semejante violencia. Confirmó que inmediatamente se dirigió a la Unidad Judicial de Río Ceballos a radicar la denuncia y rescató la reacción del resto del pasaje del ómnibus, “que eran mayoría mujeres, aunque no puedo decir lo mismo del chofer, que se mostró totalmente indiferente”.

“Iba sentada con mi hija pequeña y él se paró al lado. Ahora busco, ante nada. minimizar a mi niña el impacto, por haber escuchado semejantes cosas, y con la violencia que me las dijo este hombre”, añadió.

Una mujer con intensa actividad política

Militante del PTP, integró la alianza Unidos por Agua de Oro, hoy oficialismo en Agua de Oro. “En el pueblo, ganamos el municipio y desplazamos a la fuerza que llevaba 40 años gobernando”, contó Panzetta a LNM.

Como docente, encabezó distintas acciones para lograr la implementación en las escuelas de la ley de Educación Sexual Integral (ESI). Por su posición a favor de la ESI, fue en varias oportunidades difamada en redes sociales y agredida personalmente.

Los primeros días de enero, tuvo una activa participación como edil, por un proyecto presentado por la fuerza polítca a la que pertenece. En “extraordinarias”, en el Concejo Deliberante de Agua de Oro se debatió una iniciativa referida al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 y el proyecto de “ley Ómnibus”, dictado y elevado al Congreso por el presidente Javier Milei.

El Concejo, el 5 de enero pasado resolvió: “Declarar su honda preocupación por el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Poder Ejecutivo Nacional, “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” y por el proyecto de ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, asimismo repudiar los textos mencionados, y toda pretensión de eliminar la vigencia de la organización federal y republicana de nuestro país”.

Sobre el particular proyecto, la concejala se mostró orgullosa del paso dado por el cuerpo que integra como concejala en la localidad de Sierras Chicas.

“Fue aprobado por mayoría y lo que expresa es, por un lado, el repudio al avasallamiento de la división de poderes. Tenemos una enorme preocupación, creo que es lo que nos unificó. Básicamente es esto de decir, ¿cómo puede ser que se pretenda hacer uso de lo que ya la Constitución consagra como una cuestión grave, de infames traidores a la patria, de tener la suma del poder público en una sola persona? Hubo coincidencia de que se trata de un avance contra la institucionalidad”, sostuvo.