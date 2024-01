El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció este martes que su secretario de Trabajo, César Torres, dejará el cargo "para evitar la politización del área".

Jaldo fue fuertemente cuestionado por los líderes locales de la CGT y sus pares del peronismo, por acompañar la ley de "Bases" promovida por el presidente Javier Milei, y que se debatirá en Diputados este miércoles.

Las críticas correspondieron a la decisión del gobernador tucumano de retirar a sus legisladores del bloque de Unión por la Patria (UxP), postura que atribuyó a la defensa de los intereses económicos de la provincia.

El impacto de la decisión del mandatario de alejar a los diputados que le rsponden del bloque opositor de Unión por la Patria, tuvo alta repercusión en el peronismo tucumano. Y es que se produjo a pocos días de la renovación de las autoridades del Partido Justicialista de Tucumán, que preside el senador nacional y ex gobernador Juan Manzur. El también ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández no hizo declaraciones todavía, aunque trascendió su disconformismo con el "salto" de los legisladores.

Torres será reemplazado por el dirigente de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (Fotia), Luis González.

El mandatario provincial viajó a la Capital Federal en respaldo a sus diputados Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina, en medio de la discusión final por el mega proyecto llamado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocido tambipen como ley Ómnibus.

La CGT tucumana y sus fuertes críticas

La CGT Tucumán, que conducen Luis Pata Diarte (SMATA), René Ramirez (Sanidad) y César Torres (Camioneros), emitió una dura solicitada donde les pidió a los diputados Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández -que responde al gobernador Osvaldo Jaldo y formaron el bloque Independencia- que "vuelvan al bloque Peronista". porque "el pueblo de Tucumán los eligió para defender el ideario de Justicia Social y federalismo", informó el portal El Tucumano.

El documento de la entral obrera Regional Tucumán fue replicado por la CGT Nacional, que lideran Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (obreros y empleados de estaciones de servicio) y Pablo Moyano (Camioneros). Horas después, Jaldo desplazó a Torres de la Secretaría de Trabajo.

