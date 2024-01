Tras cambiar su postura sobre la ley Ómnibus y anunciar su apoyo, el gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, consideró este domingo la decisión del Gobierno de "retirar el paquete fiscal en su totalidad es un error".

Además, indicó que el aumento de las retenciones en el proyecto original que impulsaba el oficialismo no tenía sentid,o porque "las retenciones son un mal impuesto".

"Los impuestos no te pueden matar la faz productiva. Es un error trabajar los impuestos en una planilla de Excel", aseveró.

Beligerancia con las provincias

Llaryora se refirió al nivel de confrontación del Presidente con las provincias, que llegó al punto de, tras haber trascendido su ira en una reunión de gabinete contra los mandatarios ("Los voy a dejar sin un peso", habría dicho Milei), un ministro fuera eyectado por filtrar el exabrupto a la prensa.

En declaraciones radiales, el mandatario sostuvo este domingo que no cree que "el objetivo" del presidente Javier Milei sea "fundir las provincias", aunque advirtió que "amenazar no es una buena estrategia, no cumple ningún efecto".

"Las de Milei son frases inoportunas, hay que tomarlas así y punto", dijo sobre la advertencia que se filtró en la prensa del presidente acerca de los recortes que hará a los estados provinciales en caso de que se rechazara la ley de Bases.

El mandatario se declaró "convencido" de que la ley ómnibus "tiene que salir", en tanto que cuestionó que se haya retirado todo el capítulo fiscal de la iniciativa.

A su entender, "en momentos de crisis, los líderes tienen que estar dispuestos a asumir costos políticos para tomar medidas para sacar a la Argentina adelante".

"Me parece que retirar el paquete fiscal en su totalidad es un error, estamos con grandes posibilidades de levantar el paquete fiscal. Porque si retirás todo el paquete, te lleva a tomar decisiones de un mayor ajuste. Y el ajuste es a la gente, es menos salud, menos educación, una eximición de un sector productivo que no la va a tener, menos competitividad", razonó.

Cuando Llaryora se refiere a aspectos fiscales que debieron mantenerse, está hablando de Bienes Personales y a la suba del Impuesto País, todos tributos coparticipables con las provincias. También al "blanqueo de capitales".

"Yo digo, ¿para qué retirarlo todo? Si tenés parte del paquete que nosotros, los que nos animamos y queremos un país mejor, estamos dispuestos a acompañar. Aunque son ideas difíciles, estamos dispuestos a acompañar. Y dejá al costado las diferencias en ganancias, en retenciones y en lo previsional, eso dejalo para más adelante", analizó.

Reparos de los diputados y diputadas cordobeses

Mientras tanto, más allá del aval explícito de Martín Llaryora al tratamiento y la votación a favor de la norma en el recinto, por parte de los legisladores que le responden y que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, se sabe que este grupo de diputados no está dispuesto a respaldar con su voto privatizaciones como las de las empresas públicas de la provincia, como es el caso de los SRT (Servicios de Radio y Televisión de la UNC); la empresa instalada en Alta Córdoba, Dioxitec; la fábrica de aviones Fadea, ni Fabricaciones Militares (localizadas en Villa María y Río Tercero).

Desde ya que, como bandera que es de su gestión y la del gobernador Juan Schiaretti, defenderán la producción de biocombustibles en la provincia, donde ya hubo airadas quejas, en particular del diputado Carlos Gutiérrez, sobre cambios realizados en el dictamen y que no respondén a los consensos alcanzados.

Fuente: NA

Noticias relacionadas