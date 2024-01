El diputado nacional (Democracia Cristiana-Córdoba), que integra el bloque de Hacemos Coalición Federal, Juan Brügge, adelantó que ese espacio integrado por 23 diputados nacionales, tiene la “posición una mayoritaria del rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023, promulgado por el Gobierno nacional para desregular la economía.

“En principio, así como está planteado el DNU, por el sí o por el no, implica en nuestro bloque una posición mayoritaria que es por el rechazo. No se nos permite analizar parte por parte, para ver cuáles son los temas urgentes y cuáles no lo son”, señaló Brügge en declaraciones a Radio 10.

Brügge, quien llegó a la Cámara baja por la lista de Hacemos por Nuestro País (HxNP), que presentó como candidato presidencial al ex gobernador Juan Schiaretti, aseguró que la postura del bloque consiste en “abrir el DNU para ver los temas que son realmente de urgencia” y tratarlos en sesiones extraordinarias para derivar el resto a ordinarias.

En ese sentido consideró que "no es momento ni la oportunidad como para discutir una ley ómnibus y un DNU de temáticas tan diversas con un trámite exprés".

"Acá se pretende modificar leyes, como es el caso del Código Civil. Eso es fundamental para el país y se necesita recorrer un largo camino” antes de ser aprobado.

Asimismo, el legislador afirmó que desde el bloque se advirtió que los ministros y funcionarios nacionales que van al Congreso Nacional a explicar y defender los contenidos del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y del DNU 70/2023 tienen “inconsistencias absolutas y tratan de justificar lo injustificables los errores técnicos y desprolijidades” que están contempladas en esas normas.

El diputado Brügge dijo que el bloque va a “respetar la voluntad de los que nos votaron” y que van a continuar analizando el proyecto de ley que tiene 664 artículos y que tienen implicancia en más de 1.000 artículos por su conectividad con todo el ordenamiento jurídico argentino.

Agregó que a su entender el DNU “más que urgencia económica es una necesidad coyuntural política”, y en ese sentido recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades dejó en claro que “las urgencias son las que surgen de las urgencias de la realidad de las cosas y no las urgencias coyunturales políticas de un Gobierno de turno”.

Por su parte, y tras conocer las declaraciones de Brügge y previo a las afirmaciones de Massot, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, consideró que la postura expresada por el legislador cordobés sobre la aprobación del DNU "no era una decisión de todo el bloque" de Hacemos Coalición Federal, al asegurar que el titular de esa bancada, Miguel Ángel Pichetto, le aseguró lo contrario.

"No es así. Hablé con Pichetto y no es una decisión del bloque. Esa es una declaración equivocada", señaló Frigerio sobre las expresiones de Brügge en una conferencia de prensa.

El mandatario aseguró hoy que apoyará "lo que hay que apoyar para llegar al equilibrio de las cuentas públicas", pero también hará "sugerencias a puntos que afectan a las provincias" y adelantó que será "implacable en defender los intereses" entrerrianos.

Consultado por Télam, el mandatario provincial explicó que mantiene diálogo con distintos legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y "de otros partidos políticos", sobre "las formas" en las que buscarán "el equilibrio fiscal, que no haya más déficit, endeudamiento ni emisión de moneda".

Fuente: Télam