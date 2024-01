En momentos de discusión parlamentaria sobre la aprobación o no del DNU y de la Ley Ómnibus -enviados por el Poder Ejecutivo nacional a Diputados- La Nueva Mañana dialogó sobre este trascendental momento institucional con la diputada cordobesa de la Unión Cívica Radical (UCR) Gabriela Brouwer de Koning.

DNU, Ley Ómnibus y Río Tercero

- ¿Hasta dónde están comprometidos los intereses de Río Tercero respecto a las consecuencias que arrastran el DNU y la Ley Ómnibus?

- A nivel general todo el DNU y la Ley ómnibus impactan en la población de Río Tercero, y específicamente hay ciertas disposiciones que impactan de manera más local y regional, como los aumentos de exportación a las economías regionales como el maní- que son las más elevadas de la historia- y la propuesta de privatización de empresas del Estado como Nucleoeléctrica o Fabricaciones Militares.

- ¿Usted podría llegar a votar el DNU a mano alzada si considera que corren riesgo algunos intereses de su propia ciudad?

- Bajo ningún aspecto voy a votar una ley que ponga en riesgo los derechos de los argentinos y en especial los riotercerenses. La racionalidad exige que cada disposición normativa del DNU o de la Ley Ómnibus debe ser argumentada y debatida en el Congreso. No vamos a habilitar una resignación de la función legislativa para que el Poder Ejecutivo tenga discrecionalidad absoluta. El mecanismo constitucional de división de poderes así lo

exige, y en eso, desde el bloque radical tenemos la premisa de profundizar en el debate en las dos cámaras y votar en consecuencia para que el ajuste no lo paguen los más vulnerables. Además, tengo la responsabilidad de defender los intereses de mi provincia, por lo cual hemos estado trabajando en muchas de las temáticas que nos atraviesan invitando a los actores involucrados: trabajadores, profesionales, emprendedores, productores, especialistas, ONGs y funcionarios.

Riesgo de absolutismo

- ¿Qué piensa de un posible intento de cierre del Congreso?

- Para el radicalismo, el Congreso es la única vía para construir los consensos que necesita la Argentina y salir de la crisis; y la mejor opción que tiene el Gobierno para legitimar decisiones tan profundas como las que propone es convirtiéndolas en ley, garantizando seguridad jurídica y con reglas de juego claras. En el marco de esas reglas de juego es en donde queremos trabajar.

-Rodolfo Barra expresó ante el Congreso: “Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente”. ¿Cómo toman desde el bloque esa expresión del procurador?

- Fue una frase desafortunada. Quiero creer que quiso expresar una apreciación sobre las mayores dificultades que podrían acaecer en el goce de derechos en caso de una profundización mayor en la crisis.

- Bullrich expresó: “Si esta ley no se vota el país va a ir a una explosión”. ¿Qué piensa usted de esto?

- La Constitución exige no situarse en posturas inflexibles. A lo largo de estos días, el propio Poder Ejecutivo ha ido manifestando una flexibilización respecto a ciertas temáticas que, por ejemplo, desde el bloque UCR le hemos expresado. Por ejemplo, la ministra Bullrich ha manifestado la intención del gobierno de excluir del contenido a la polémica iniciativa de reunión de 3 o más personas en la vía pública.

- ¿Por qué la crisis actual demandaría soluciones de tipo despóticas, absolutistas o cuasi dictatoriales- cuando en anteriores -1989 o 2001, por ejemplo- no han sido necesarias?

- Hay ciertos consensos democráticos y aprendizajes de la historia que los argentinos no queremos romper bajo ningún aspecto. El respeto por nuestra Constitución, el debate, la participación y la democracia son sin dudas el mejor camino siempre para salir de la crisis que atravesamos. Lo hemos aprendido y sobre todo en los momentos más duros no debemos olvidarlo. Nuestro partido siempre va a defender la república, la democracia, la libertad y la igualdad.

Las dudas del bloque UCR respecto a las intenciones del gobierno

- ¿La UCR acompañará la Ley Ómnibus y el DNU? ¿Cuál es su visión personal al respecto?

- Yo he participado en las reuniones plenarias al igual que mis compañeros de bloque. Para acompañar o no acompañar primero necesitamos debatir, conocer los argumentos que motorizan las propuestas, buscar alternativas y escucharnos. Son iniciativas muy amplias con las que acuerdo en parte y difiero profundamente en otras, y en otras considero que para acompañar deberían hacerse modificaciones. O sea, considero que nuestro país necesita un cambio para salir de la grave crisis que atraviesa, pero que tenemos la responsabilidad de hacer ese cambio a través del debate, la escucha, la reflexión, el intercambio de ideas; distinguiendo lo urgente de lo importante, respetando la seguridad jurídica y la constitucionalidad. Desde la UCR hemos manifestado nuestra predisposición de cooperar parlamentariamente; de hecho estamos trabajando profundamente en el análisis detallado de cada artículo del proyecto de ley ómnibus y le hemos compartido al gobierno los aspectos que se pueden acompañar; pero también hemos dejado en claro los aspectos en lo que no estamos de acuerdo –como delegación de facultades, por ejemplo-. Por otra parte, el DNU ya se encuentra vigente y sin embargo todavía no se ha conformado aún la Comisión Bicameral que debe tratarlo.

- ¿Está de acuerdo con el “todo o nada” que fue el slogan de campaña de la ex candidata Bullrich?

- No podemos mirar en términos absolutos la política, menos en la situación en la que se encuentra el país. Estamos dispuestos a contribuir desde el rol de una oposición racional, responsable y constructiva.

-¿Cómo entienden las ausencias de Caputo y Sturzenegger ante el plenario de comisiones?

-El hecho de la ausencia de los protagonistas del DNU y del proyecto de ley ómnibus nos hace reflexionar si verdaderamente el gobierno tiene voluntad política de diálogo y de lograr una ley o más bien, busca entretener al Congreso para endilgarle la culpa de las consecuencias y el descontento social que están trayendo sus decisiones.

Privatizaciones: “No queremos caer en viejos errores del pasado”

- ¿Qué piensa sobre la voluntad del Ejecutivo de sacarle al Congreso el derecho de decidir sobre la deuda?

- Mi posición es que hay que cumplir con la Constitución Nacional. La Constitución es totalmente explícita y no deja margen a ninguna otra interpretación. El arreglo del pago de la deuda es una atribución del Congreso prevista en el Artículo 75 Inc.7.

- ¿Cuáles es la posición frente a un posible cambio en la movilidad jubilatoria?

- Que no podemos generar más incertidumbre a los jubilados dejando sus haberes a discreción del Poder Ejecutivo. La Ley actual no da respuesta a la inflación, y debemos discutirla, pero no compartimos que la solución sea eliminarla. Y resulta llamativo -e injusto que se revise el sistema previsional y que no se proponga ninguna modificación con respecto a las jubilaciones de privilegio.

- ¿Y respecto a la reforma electoral?

- Tampoco es momento de encarar una reforma electoral a los apurones. Es un tema que necesita de un análisis que en las sesiones extraordinarias y frente a la inmensidad de temas propuestos por el gobierno no pueden darse con la seriedad que requiere.

- ¿Qué reflexión le merece el aumento de los derechos de exportación?

- Claramente estoy en contra del aumento de los derechos de exportación que deja a las economías regionales en situación muy precaria. Al no contemplar las particularidades de cada actividad productiva se atenta contra el trabajo y el dinamismo económico que estas economías generan en el interior del país porque –más allá de las exportaciones y la recaudación- son cientos de pueblos y ciudades en el interior del país que funcionan alrededor de estas economías, que agregan valor, procesan e industrializan cultivos como el maní en mi provincia, que generan miles de puestos de trabajo y desarrollo económico.

-¿Cuál es su postura ante una posible privatización de las empresas estatales?

-Pienso que necesitamos identificar cuáles son las implicancias de una privatización general de empresas, y fundamentalmente contemplar la función estratégica que muchas de ellas cumplen, como por ejemplo en el caso de las industrias para la defensa. Para nosotros es importante tener una discusión pormenorizada, empresa por empresa, en el tema privatizaciones para no caer en viejos errores del pasado. No se puede generalizar, no se puede pretender tratar en un paquete sin discusión técnica ni argumentación profunda un proceso general de privatizaciones. Hay empresas deficitarias y hay empresas superavitarias, cada una tiene una realidad, una misión y vínculos jurídicos estructurados. La discusión en el Congreso debe servir para encontrar las mejores herramientas según el caso y para eso es importante conocer razones y escuchar a los involucrados. Por ejemplo, en el caso de Nucleoeléctrica no entendemos por qué el gobierno quiere venderla siendo la más superavitaria del Estado o pretende deshacerse de la “acción de oro” que implica que tiene derecho a vetar una decisión de un privado de cerrar una empresa.

