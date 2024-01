El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) pidió este lunes que se cite a los nueve ministros del Gabinete nacional al Congreso para el tratamiento del proyecto conocido como ley ómnibus, que comenzará el próximo martes, y consideró que "arbitrariamente" se asignaron tres comisiones para tratarlo pese a que "tiene más de 880 artículos, con más de 25 campos de análisis".

"La ley ómnibus tiene más de 880 artículos, con más de 25 campos de análisis y arbitrariamente, en Diputados le dieron giro a 3 comisiones", advirtieron los diputados de UxP en un comunicado, en el que solicitaron que "se cite de manera presencial" a los ministros de las áreas competentes a "la reunión informativa conjunta de comisiones, que se convocó para los días 9 y 10 de enero".

El texto firmado por el presidente del bloque, Germán Martínez, resalta que "la nota de convocatoria", enviada el 5 de enero, "refiere a la posible participación de funcionarios en forma remota" y consideraron que no hay "justificaciones que permitan dispensar a los ministros o funcionarios de participar de manera presencial ante el plenario de comisiones, donde deberán fundar el proyecto y responder a las preguntas que planteen diputados".

El documento enumera a los ministros del gabinete del presidente Javier Milei en las áreas que consideran que deben dar explicaciones sobre el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” enviado por el PEN al Congreso.

En primer lugar se cita al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para que responda sobre los artículos del proyecto que refieren a la "delegación de facultades por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo" así como se le pide que exponga sobre las "modificaciones a la Ley de Empleo Público", "privatización de empresas públicas" y "declaraciones de emergencia en diversas materias", entre otros temas.

Por otra parte, se cita al ministro del Interior, Guillermo Francos, para ser consultado sobre "legislación electoral y financiamiento de Partidos Politicos", "traspaso de los organigramas de la Justicia Nacional a CABA" así como "modificaciones vinculadas a la legislación en materia de turismo, medio ambiente, actividades de quema, áreas periglaciares, manejo de fertilizantes y bosques nativos".

En el mismo sentido, se invita a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, a que responda las preguntas, sobre las "modificaciones a la Ley de Pesca, adhesión de convenios internacionales, inversiones de capitales extranjeros y/o blanqueo de capitales radicados en el extranjero" y "toda modificación legislativa o delegación de facultades" que se proponga.

"Se cite al Señor Ministro de Defensa, Luis Petri, para que exponga y responda preguntas sobre los siguientes temas: emergencia en materia de Defensa. Privatización de empresas públicas. Ejercicios militares de tropas extranjeras en territorio nacional, y toda modificación legislativa o delegación de facultades incluida en el expediente de referencia, vinculada a sus competencias", solicita el documento del bloque UxP.

En tanto, se invita al ministro de Economía, Luis Caputo, para referirse a la "declaración de emergencia en materia económica, fiscal, financiera, tarifaria y energética", la "modificación al funcionamiento del Banco de la Nación Argentina, blanqueo de capitales", cuestiones del Impuesto a los Bienes Personales, así como "modificaciones a Ley de Pesca, en la legislación de impuestos internos y desregulación económica".

También se invita a Caputo a declarar sobre la "consolidación y regulación de la deuda del sector público nacional, marco regulatorio del gas natural y privatización de empresas públicas", así como sobre la "eliminación de la movilidad jubilatoria de haberes por ley", el "régimen de promoción del empleo registrado" y las "modificaciones en la ley de declaración de utilidad pública de YPF".

Además, se cita al titular de Infraestructura, Guillermo Ferraro, para referirse a las modificaciones de leyes sobre temas de infraestructura y transporte, "a la Ley de Tránsito, transporte multimodal y Ley de Cargas", así como sobre la "privatización de empresas públicas".

Asimismo, se pide al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que responda las preguntas sobre las modificaciones del "Código Civil y Comercial de la Nación. Depósitos judiciales. Registros judiciales universales. Publicación de edictos, registro de la propiedad inmueble y Traspaso de la justicia nacional", entre otras.

Se solicita también a Cúneo Libarona que exponga sobre el "ejercicio del derecho a manifestarse en la vía pública", "resistencia a la autoridad y legítima defensa" que alcanzaría el proyecto de ley enviado por el PEN.

Por estos últimos puntos, también se pide la presencia de ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por "toda modificación legislativa o delegación de facultades incluida en el expediente de referencia, vinculada a sus competencias".

"Se cite al Señor Ministro de Salud, Mario Russo, para que exponga y responda las preguntas, sobre los siguientes temas: Declaración de emergencia en materia sanitaria. Modificaciones a la ley de Mil Días, ley 27611. Modificaciones a la ley de salud mental. Modificaciones vinculadas a la regulación y el ejercicio del derecho a la salud", solicita el documento.

En último lugar el comunicado del bloque invita a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a exponer sobre la "declaración de emergencia en materia previsional" y modificaciones a la Ley de Mil Días y en materia de Educación, formación y evaluación docente" así como respecto al "financiamiento educativo. Universidades privadas. Modificaciones a la Ley Micaela. Modificaciones en la legislación laboral. Modificaciones relativas al Incaa, Instituto Nacional de la Música, Instituto Nacional del Teatro, Fondo Nacional de las Artes, y Conabip", entre otras.

El documento fue dirigido al presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, subraya la necesidad de que "todos los ministros asistan presencialmente a las comisiones" y concluye: "No hay excusas".

Cómo será el debate

Está previsto que la Cámara de Diputados inicie el debate este martes sobre el proyecto de ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos' en un plenario de comisiones, donde se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo tal como reclamó parte de la oposición.

El debate se pondrá en marcha luego de que el jueves se conformaran las comisiones que deberán analizar la iniciativa enviada por el Gobierno de Javier Milei, las de Legislación General -cabecera-; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que se reunirán mañana entre las 14 y las 20, y el miércoles de 9 a 20.

El cronograma de trabajo fue acordado por los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General; Nicolás Mayoraz, designado al frente de la de Asuntos Constitucionales, y Presupuesto, que quedó a cargo del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.

Las reuniones, que serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes, contarán con la exposición de funcionarios, ya sea en forma presencial o por Zoom, informaron fuentes parlamentarias.

Para organizar las preguntas que se les harán a los funcionarios se le pidió a los diputados que hasta hoy a la noche trasladaran sus inquietudes, vía mail, para poder ordenarlas de acuerdo a las diferentes temáticas.

La metodología de trabajo, que incorpora como novedad el horario previsto para finalizar las reuniones, recibió algunos cuestionamientos de diputados de bloques opositores.

Entre los legisladores que criticaron esa estrategia, Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal (HCF), argumentó que "los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la Ley Ómnibus y contestar preguntas".

"No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas", completó.

Por su parte, Espert explicó que "es una ley muy profunda, que contiene muchos artículos y muchos temas, por lo que se va a dar mucho debate",

Desde Unión por la Patria (UxP), en cambio, más allá de advertir sobre todas las cuestiones de forma de los últimos días, como el sistema de elección de autoridades de las comisiones y la idea de que los ministros expongan vía Zoom, mantienen su postura de rechazar el total de los 664 artículos incluidos en el megaproyecto.

También en la oposición están alertas por el apuro con que el Gobierno y el oficialismo parlamentario querrían avanzar con el tema: el límite de las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero y la intención de algún diputado de LLA de emitir dictamen el próximo jueves son los factores que analizan.

Ese interrogante también inquieta a algunos representantes de bloques provinciales, que escucharon de boca de legisladores de LLA, al finalizar la jornada del pasado jueves, sobre la intención de dictaminar el jueves.

De hecho, ese día quedó libre en el cronograma de trabajo de esta semana y aún hay margen reglamentario para programar reuniones de comisión, aunque el presidente del bloque libertario de diputados, Oscar Zago, le puso paños fríos a esa posibilidad mientras se retiraba de la última reunión del jueves al reconocer ante la prensa que era "muy difícil" de lograr.

En cuanto a los temas que el plenario de comisiones deberá abordar desde mañana se destacan la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, que motivan el pedido de las mencionadas facultades delegadas.

También, se incluye la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó Milei el 20 de diciembre.

Se solicita autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y los medios estatales, y se propone la suspensión de la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.

Con información de Télam