Martín Menem: "No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem respaldó este sábado el proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso y manifestó que no lo "alarman" las facultades extraordinarias que la norma le otorgaría al Ejecutivo en caso de ser aprobada.

"No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias, está dentro de la ley. Nadie está avasallando al Congreso", aseguró Menem en una entrevista al portal MDZ Online y recordó que esas prerrogativas también le fueron otorgadas al ex presidente Alberto Fernández durante la pandemia Covid-19.

En este sentido, el diputado de La Libertad Avanza, argumentó: "Se las han dado, y la han ejercido. Y en algunos casos lo han hecho abusando de la misma. En este caso hay una emergencia como no hubo nunca antes".

El legislador dijo además que el proyecto de ley es "muy grande" y que no hay antecedentes de proyectos tan ambicioso como el que impulsa el actual mandatario. "He charlado con la mayoría de los bloques y en general hay un principio de acuerdo en ir adelante con la mayoría de los puntos", afirmó.

Por otra parte, Menem sostuvo que no depende de su voluntad que el DNU que firmó Milei llegue al recinto y se refirió además a la polémica por el número de integrantes que debe ocupar la oposición en la Comisión Bicameral que analizará la medida: "Legalmente, tres", manifestó.

"Unión por la Patria tiene el 38% de las bancas. El 38% de ocho no es cuatro, eso es el 50%. Ellos empezaron diciendo que les corresponden cinco. Para que les correspondan cuatro miembros necesitan 128 diputados, y tienen 102. Entonces les corresponden tres", explicó Menem.

El diputado oficialista aprovechó también para defenderse de los que lo critican por su falta de experiencia política para ocupar la presidencia de la Cámara Baja. "La falta experiencia está en que no tengo los años que tal vez tienen otros integrantes de la política, en todos los poderes".

"Al mismo tiempo, te digo que con todos los que tienen experiencia políticas, llegamos hasta acá", sentenció.

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la semana próxima a la primera reunión informativa conjunta sobre el mega proyecto de Ley Ómnibus de reformas y desregulaciones.

En tanto, Milei envió ayer al Senado de la Nación el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y abre la puerta a privatizar empresas públicas.

La medida será tratada por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles, una vez que quede conformada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Fuente: NA

