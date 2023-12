Decir Eugenia Aravena en Córdoba es sinónimo de lucha incansable por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, por su empoderamiento y por conseguir mejores condiciones de vida para un colectivo históricamente sido relegado.

Además, de ser una de las fundadores de la organización Ammar Córdoba (Asociación de Mujeres Meretrices), creó escuelas, jardines, cursos y talleres de todo tipo para sus compañeras. Además, formó parte de las fundadoras de la RRTS (Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual en Argentina), donde actualmente coordina la Escuela de Formación Humana y Política LocAcademia que pertenece a dicha red.

Sin embargo, y a pesar de haber dedicado su vida a la solidaridad, esta vez es ella la que lanzó a través de las redes sociales una campaña ("Una casa para Cami y Euge") para pedir ayuda ya que en plena crisis económica, hiper inflacionaria, quedó en la calle junto a su hijo adolescente, luego que el alquiler de la casa donde ambos vivían aumentara exponencialmente.

Actualmente, Eugenia y su hijo viven en una carpa dentro de una habitación en construcción sin baño, sin piso ni aberturas, y con el techo repleto de goteras, en el barrio IPV de Argüello, en el noroeste la ciudad de Córdoba.

En medio de las tormentas de diciembre, con la ropa mojada por el agua que entró a su casa sin ventanas y sin luz debido a los cortes habituales en el barrio, Eugenia habla con La Nueva Mañana sobre la situación que le toca atravesar: "Te respondo con demora porque se cortó la luz con la tormenta y no pudimos ni prender el celular. Está todo mojado, toda nuestra ropa. ¿Cómo llegamos a dormir en una carpa? Buenos, este año me aumentaron el alquiler un 100%, situación que solo pude sostener durante tres meses desde el 1 de octubre. Volví a vivir en la casa de mi padre, quien murió en la pandemia, junto con mi madre".

"Nosotros vivimos en un barrio muy humilde, con mucha violencia. En mi desesperación, mi hermano me regaló una pieza que él estaba construyendo, pero le falta baño y un dormitorio para Camilo, mi hijo. También falta el piso y las aberturas, así que tengo que dormir en una carpa debido a que hay ratas e insectos. Esta situación que me toca vivir a mis casi 43 años y después de una vida de mucha lucha, me tiene completamente agotada", cuenta Eugenia.

Pero antes de llegar a dormir junto a su hijo en una carpa, pasaron varios años donde la referente social tuvo que enfrentar la muerte del padre de su hijo, a causa de un tumor en el páncreas, y distintas batallas judiciales para recuperar algunos bienes de familia. "Acabamos de apelar nuevamente una medida judicial ante los juzgados de Río Tercero ya que nos ordenaron declarar herederos. La familia de Cami nunca le informó de la muerte de su abuela. Cami llamó por teléfono y su abuela nunca respondió. Unos meses más tarde recibimos una deuda de la escuela que ella mantuvo desde el jardín de infantes".

"El director del colegio se sensibilizó con la situación y le otorgó a Camilo una beca hasta que termine sexto año, que a pesar de toda esta situación, acaba de superar y terminar. Han pasado cuatro años desde que el padre de mi hijo murió lidiando con un sistema totalmente burocrático y deshumanizado, sólo tratando de mantener un techo sobre nuestras cabezas. Mi salud se ha deteriorado significativamente debido a estas circunstancias estresantes. Me operaron de un tumor en el ojo izquierdo; quiste en las cuerdas vocales y enfermedades intestinales que me mantienen con dietas estrictas", cuenta Eugenia.

Fue en ese contexto, que la referente de la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, lanzó la campaña solidaria "Una casa para Cami y Euge" a través de sus redes sociales, la cual rápidamente se viralizó, tejiendo redes solidarias y acercándola al sueño de poder darle un espacio digno a su hijo.

Quienes deseen colaborar con pueden hacerlo al alias de mercado pago: 1casapacamiyeuge! o a la cuenta de Cuenta Paypal: https://www.paypal.me/MEAG23892.