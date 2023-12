El fiscal de Instrucción del Distrito I Turno 2° Guillermo González ordenó este miércoles la detención de Gustavo Folli Pedetta, ex jefe de Bomberos, ex subjefe de Policía y ex director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, por un caso de violencia de género contra su ex pareja y también por asociación ilícita en el caso de las habilitaciones “truchas” de Bomberos a comercios, grandes superficies y otras locaciones.

En ese marco, también fue detenido otro ex jefe de Bomberos, Sergio Sosa, por la asociación ilícita. Además, nuevamente se allanó el cuartel central de Bomberos de la Policía de la provincia “secuestrándose documentación relevante para la causa”, según consigna en el informe judicial.

La situación de Folli se agravó por la causa por instigación al Aborto, y supuesta autoría de los delitos de Abuso de Autoridad y Amenazas en perjuicio su ex pareja, donde la víctima, se vio inmersa en "una situación de violencia de género durante muchos años", situación que le habría causado "un daño psicológico en su persona”, de acuerdo al comunicado de la Justicia.