Este martes inicia el juicio en la Cámara 1° del Crimen en la ciudad de Córdoba contra Franco Nicolás Cabrera Guevara el joven que robó una camioneta jeep de una clienta en el taller de su papá y atropelló y mató a un motociclista en barrio General Bustos.

El trágico hecho ocurrió el 8 de marzo de 2022, cuando el joven que en ese entonces tenía 18 años, conducía alcoholizado y drogado a más de 150 kilómentros por hora. Durante su recorrido embistió a siete autos estacionados y arrolló a la víctima de 29 años, llamado Gonzálo Uliana, quien le había pedido prestada la moto a su ex cuñado para llevar a su hijo al médico.

“Me perseguía el diablo, por suerte lo maté”, dijo Cabrera Guevara poco después del choque fatal. Desde entonces, está detenido con prisión preventiva e imputado por homicidio simple con dolo eventual.

De ser encontrado culpable, podría recibir una pena de 8 a 25 años de cárcel. “Amerita dar paso a esa calificación y condena”, sostuvo Carlos Nayi, abogado de la familia de la víctima, en declaraciones al programa Arriba Córdoba.

Por su parte, Rita Robledo, mamá del motociclista muerto, exigió que se haga justicia por su hijo y por su nieto “que se quedó sin padre”. “Espero que se haga justicia para que no vuelva a pasar y no haya otro Gonzalo”, expresó la mujer y sostuvo que Cabrera Guevara “salió a hacer lo que tenía ganas y no le importó la vida de nadie”.

El choque fatal

Minutos antes de la tragedia en marzo de 2022, Franco Nicolás Cabrera Guevara fue visto circulando por la zona, también a alta velocidad, según indicaron ese día los vecinos. Posteriormente, se constató con las cámaras de seguridad de una vivienda que la camioneta Jeep circuló en dos oportunidades por la zona.

A las 17.25, se observó primero pasar un auto y atrás el joven de 19 años, que transitaba por calle República del Líbano y dobló hacia Julián de Cortázar. Unos 10 minutos después, apareció otra vez. En esta oportunidad, sobre Cortázar. Ahí queda en evidencia que apretó el acelerador y cruzó la esquina sin frenar.

Esto confirmó las declaraciones de los vecinos que vieron al vehículo cerca de la plaza Gregoria Matorras, ubicada en la misma calle del accidente y la Diagonal Ica desde donde habría iniciado la persecución.

“Fue una explosión grande, no entendíamos qué pasaba”, aseguró uno de los vecinos en diálogo con el programa Arriba Córdoba poco después del choque y contó que salió de la vivienda y encontró una persona muerta en su jardín.

Conmocionado, contó que su hijo estaba afuera, “reparando un auto” y que “alcanzó a salir corriendo, sino lo agarraba a él también”.

Noticia relacionada: