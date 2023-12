Este miércoles, desde las 16:30, en dos columnas movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) marcharán hacia Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Revés para el ex secretario de Salud Pablo Carvajal: el TSJ confirmó a Raúl Garzón en la causa del Neonatal

La Justicia destacó que el recurso presentado por el ex funcionario provincial no demostró que el rechazo transitorio de la propuesta de un codefensor le cause un gravamen irreparable al derecho de defensa.