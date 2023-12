En la tarde de este jueves, fue detenido el ex intendente de Pilar, Diego Bechis, quien en 2020 fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por "defraudación calificada por administración fraudulenta y abuso de autoridad", en un caso vinculado a la venta irregular de once hectáreas de la costanera del río Xanaes.

Bechis había sido condenado por decisión del jurado popular que participó del proceso que se desarrolló en la Cámara 10ª del Crimen junto a otros siete ex funcionarios. El ex asesor letrado de su gestión, Julio Moyano, y Pablo Ghio, ex director de juventud y deporte del municipio fueron condenados en ese momento a cuatro años y nueve meses de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En tanto, el ex concejal Pedro Botta fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, y sus compañeros de cuerpo Rodolfo Rodríguez, Carla Inaudi y Marina Canalis, a tres años; mientras que el ex secretario de Gobierno de Pilar, Martin Biagiola, recibió la misma condena.

Este año quedó firme la pena dictada sobre Diego Bechis. La defensa había solicitado que se le otorgue la libertad condicional, pero dicho pedido no fue aceptado y este jueves se concretó su detención. Cabe recordar que Bechis estuvo detenido de manera preventiva entre 2018 y 2020.

También fueron detenidos Julio Moyano y Pablo Ghio.

