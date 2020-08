El ex intendente de Pilar, Diego Bechis, fue condenado a 5 años de prisión

En un juicio por jurados, Cámara 10ª del Crimen condenó a Bechis junto a otros siete ex funcionarios en una causa por la venta irregular de 11 hectáreas de la costanera del río Xanaes.

Bechis fue condenado en la tarde del martes junto a otros siete ex funcionarios de su gestión. - Foto: archivo

El ex intendente de Pilar, Diego Bechis, fue condenado este martes a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los cargos de defraudación calificada por administracion fraudulenta y abuso de autoridad.

Por decisión del jurado popular que participó del proceso que se desarrolló en la Cámara 10ª del Crimen, Bechis fue condenado junto a otros siete ex funcionarios en una causa por la venta irregular de 11 hectáreas de la costanera del río Xanaes.

Junto al ex intendente recibieron sus condenas: el ex asesor letrado de su gestión, Julio Moyano; Pablo Ghio, ex director de juventud y deporte del municipio (ambos recibieron 4 años y 9 meses); ambos quedaron también inhabilitados para ocupar cargos públicos.

El ex concejal Pedro Botta fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión, y sus compañeros de cuerpo Rodolfo Rodríguez, Carla Inaudi y Marina Canalis, a 3 años. El ex secretario de Gobierno de Pilar, Martin Biagiola, recibió la misma condena.

