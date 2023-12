Edgar Díaz, el asesino del cura de Alta Gracia, dejó una dura carta antes de quitarse la vida

Este lunes el medio Resumen de la Región dio a conocer la carta que Edgar “Pinguchi” Díaz entregó a su pareja Roxana, apenas horas después de que fuera informada por el Servicio Penitenciario de la decisión tomada por el recluso.

La nota de puño y letra, escrita sobre hojas de un cuaderno escolar, la mujer la encontró entra las cosas que le había entregado su pareja cuando lo visitó el 30 de noviembre en la cárcel de Cruz del Eje.

Roxana dijo al medio de Alta Gracia que fue la última persona que lo vio con vida y que jamás imaginó que tomara semejante decisión.

“Pinguchi” Díaz fue acusado y condenado por el crimen del cura Luis Cortés, que conmocionó a la ciudad de Alta Gracia en agosto de 2015. Recibió la condena a prisión perpetua en noviembre de 2016.

Cumplía la pena en el penal de Cruz del Eje. y este sábado fue hallado muerto en su celda. De acuerdo a lo que informó el Servicio Penitenciario, los oficiales lo encontraron mientras hacían el “recuento matutino de internos” a las 8.25.

La carta de "Pinguchi"

La carta que dejó Edgar “Pinguchi” Díaz, que encontró su pareja Roxana entre varias cosas que le entregó cuando lo visitó en el penal el 30 de noviembre, y a la que tuvo acceso Resumen de la Región, está dirigida a "la jueza o juez responsables de mi persona".

En la nota escrita previo a la drádtica decisión, dice: "Me dirijo debido a todos mis pedidos y peticiones solicitadas; primero, hace seis años que vengo pidiendo a las autoridades competentes el deseo de volver a ver a mi hija. Nunca en seis años se me escuchó, ni siquiera se hizo nada para cumplir lo que había solicitado. Y durante todos estos años que llevo preso, sufrí y sufro demasiado debido a no poder ver a mi niña. Segundo, vengo solicitando a las autoridades competentes mi cómputo, que me lo notifiquen, por el hecho de que soy un joven que tiene muchas ganas y deseos de algún día poder reencontrarme con mi hija y poder vivir con mi mujer Roxana".

Y agrega: "La vida que la misma justicia se encargó de quitarme por estar condenado por un delito injustamente y mis deseos de que algún día pueda recuperar mi libertad y aún si sigo sin una respuesta sobre mi tiempo (...) el establecimiento penitenciario estuvo manejándose con mi persona de una manera inhumana debido a todo el daño físico y moral y psicológico causado de parte de las autoridades y la justicia".

En la carta, Díaz reconoce a su pareja Roxana como quien lo cuidó y lo contuvo en los últimos años.