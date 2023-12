En una entrevista con El Doce, Melisa Gancedo, hermana de la víctima, brindó detalles sobre los últimos mensajes que recibió de su hermana Valeria, que sospecha que en verdad habrían sido escritos por su ex pareja, Alejandro Quinteros, detenido y sindicado como presunto femicida.

Valeria Gancedo, de 36 años, era oriunda de Añatuya, Santiago del Estero, donde vivía su hermana. Tenía un hijo con el presunto femicida. Su cuerpo fue hallado este viernes en un campo cerca de Impira, a 15 kilómetros de Oncativo, donde residía, tras varios días de búsqueda.

Repasa en su memoria Melisa Gancedo que el lunes 27 de noviembre su hermana envió a un grupo familiar una fotografía de Quinteros, mientras compartían una cena. "Desde ese día no tuvimos más contacto con ella”, expresó y exterioriza su sospecha de que a partir de allí, los mensajes que recibió de ese número fueron escritos por él.

Precisa, además, que Valeria Gancedo tenía una orden de restricción de acercamiento de su ex pareja, que había caducado el 23 de noviembre y no había querido renovar, pese a no querer volver con él.

A partir del envío de la foto mencionada, recuerda la hermana de la víctima, Valeria no respondió los mensajes que se le enviaron en el grupo familiar y el 29 de noviembre, día de cumpleaños de su hijo, tampoco pudo contactarla para saludar a su sobrino.

“En un momento me respondió ‘Hola, me cansé de llamarte’ y le dije que jamás me había llegado una llamada de ella. Seguí llamando y no me atendió”, detalla. Y tras enviarle un mensaje de audio directamente para el pequeño, desde el celular de la hermana un mensaje le habría solicitado no llamar ni enviar audios; sólo escribir.

La coartada que habría preparado el femicida contemplaba mensajes a la familia, anunciando un presunto viaje a Añatuya sin el hijo, que se quedaría con el padre, y mensajes similares para sus amigas. “Nos dijo que a las 14 salía y que llegaría como a las 22. A las 14:06 me avisó ‘estamos en camino’ y ahí nomás le contesté ‘bueno Negra’”, relató Melisa. Y continuó: “Se hicieron las 22, las 23, las 00, la 1 y nunca llegó. Nunca recibió mi último mensaje”.

Quinteros, en tanto, cuando fue llamado por la mamá de Valeria, le contó que ella se había ido a Añatuya. “Le dijo que si le había pasado algo él la iba a auxiliar y pidió que le avisemos si había tenido un accidente. Estaba muy tranquilo”, remarcó Melisa Gancedo, en la citada entrevista.

Quinteros fue detenido durante la tarde del viernes, cuando fue hallado el cuerpo de Valeria Gancedo en un campo cercano a Impira.

“Él ha sido el asesino de mi hermana. No hay ninguna duda”, expresó con dolor Melisa y advirtió: “Yo al principio le dije a la Policía que él le había hecho algo malo a mi hermana. Pido que se haga justicia. Alejandro Quinteros es el único responsable".

Cabe mencionar que la comunidad de Oncativo se movilizó, reclamando la aparición de Valeria Gancedo, cuando aún se desconocía su paradero.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

