En el marco de la Mesa de Inteligencia Artificial realizada por la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) , se presentaron siete casos de empresas cordobesas que vienen aplicando y/o desarrollando Inteligencia Artificial con la premis "Todo proyecto grande comienza de a poco, es un “desarrollo incremental”.

“Con esta experiencia, se buscó que el empresariado local vea a su par, a otra empresa, y diga ´es por ahí´. Cuando vea alguna solución que aplica a cierta realidad, exponga ‘yo tengo esa necesidad, esa problemática, ¿la podríamos resolver?´. Porque así nacen y se gestionan los proyectos”, remarcó Daniel Ibañez, Consejero de ADEC, Miembro de la Mesa de Inteligencia Artificial y del NODO de Inteligencia Artificial Córdoba.

Recursos humanos calificados y fuga de talentos, acopio de datos, globalización, costos e inversión, automatización, legislación y ética profesional fueron algunas de las realidades que quedaron plasmadas en el pitcheo con estas empresas.

Siete casos de los cuales tres aplican a desarrollos vinculados a la salud: 3SIGMAS S.A.S. a través de Sistemas de visualización y procesamiento de datos en Unidades de Terapia Intensiva; Kunan SA con Centros Médicos Mejorados: El Toque Mágico de Merlín en la Atención al Paciente y NeuralActions que presentó una Plataforma de IA para prevenir y tratar la pérdida de memoria.

Caramel Point SAS trabaja en la Detección temprana de incendios y tres casos que abordan la tecnología IA en las Industrias: Aipha-G con casos concretos locales donde se implementa Inteligencia Artificial Aumentada en Industria para potenciar el trabajo de los colaboradores, Evoltis se refirió a IA generativas en la experiencia del cliente y Ithreex Global cerró esta experiencia con De Datos a Impacto: Transformando Industrias con AI.

“La realidad muchas veces nos dice que uno no es profeta en su tierra, entonces, lo que nosotros queremos hacer es mostrarle este tipo de soluciones al empresariado local. Hay cosas que se están aplicando en otros lados, o acá mismo, y queremos abrir el juego a todos”, reflexiona Ricardo Ruival, Vicepresidente 1° de ADEC.

En Córdoba, hay muchas empresas que aplican IA y muchas sin saberlo. Lo mismo se traslada al ciudadano común que cuando está sacando un turno, está siendo usuario de IA. “Nuestra meta es capacitarnos para ser usuarios inteligentes y desarrolladores calificados de la IA”, apunta Ricardo Ruival.

“Desde ADEC seguiremos articulando y profundizando estos espacios, surgido de uno de nuestro ejes temáticos, la Innovación Nuestro capital social de trabajo integrado por todas las instituciones que integran ADEC, conformaron esta Mesa de trabajo sobre Inteligencia Artificial que promete romper con los temores sobre el tema y avanzar en ese sentido”. expresó Waldo Geremias, representante de la Universidad Blas Pascal en la Mesa de IA.

Realidad en Córdoba

Partimos de una premisa básica de nuestra realidad: muchas empresas cordobesas no acopian datos. “La IA trabaja con datos, entonces unas de las primeras cosas que el empresariado tiene que conocer y saber, es que el dato es importantísimo. No podés tirar datos y en Argentina se tiran muchísimos”, aclara Daniel Ibañez, que también es empresario del sector.

Y remarca: “Tenemos recursos calificados que están trabajando en proyectos locales, pero también en proyectos de afuera, y lo que está pasando es una fuga de talentos. Al no generar proyectos locales, los nuevos talentos y las empresas trabajan en proyectos fuera del país”.

Muchos de los expositores de las experiencias cordobesas coinciden en la dificultad de los costos e inversión de los proyectos que “no son baratos”. Hay que ver bien dónde y cuándo se aplica. Es muy redituable, pero hay que transmitirle claramente al empresario las nuevas posibilidades que se van a abrir. Porque suele pensarse en la IA desde el punto de vista de reemplazar personas, y no es así.

“Hay que hacer que las empresas, y eso lo estamos tratando de hacer a través del Nodo, tengan recursos capacitados en IA dentro de sus propios equipos. Ellos conocen el negocio y nosotros la tecnología”, expresa Daniel Ibáñez.

“Si una empresa tiene un científico de datos ya formado en su plantel, tenemos un interlocutor válido que conoce el negocio, con el cual podemos avanzar mucho más rápido y entendernos mucho mejor que si vamos a una empresa que no sabe lo que es la IA”, coinciden los expositores.

Otro aspecto de nuestra realidad es que “competimos en un mundo global y lo hacemos básicamente por los recursos humanos. Y aunque esos recursos no siempre priorizan lo económico, muchas veces sí tienen un proyecto que implica nuevos desafíos y se van. Incluso si ya vienen trabajando en una empresa desde hace quince año”. Todos los productos que se están generando actualmente son globales. Los emprendedores no piensan en un producto local.

“En el mundo ya está la automatización en el desarrollo de IA. Es otro escalón. Con automatización me refiero a lo que nosotros desarrollamos para hacer la aplicación o software de IA. Ya muchos se hacen de forma automática, entonces el desarrollo es mucho más rápido”, explica Daniel Ibáñez.

Otro aspecto fundamental, señala Ricardo Ruival, es el tema de la no legislación, “porque la tecnología avanza muy rápido y las leyes no. De allí se plantea la ética en los proyectos de IA. Desarrollar aplicaciones y productos con ética va a ser clave a futuro”.

Casos locales

3SIGMAS S.A.S.

Fundador: Andrés Ruderman

Título del caso que se presenta: “Sistemas de visualización y procesamiento de datos en Unidades de Terapia Intensiva”.

Descripción del caso: La atención en las Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) se desarrolla en un entorno altamente complejo y dinámico, donde la adquisición de datos es fundamental, pero actualmente presenta deficiencias significativas. Nos proponemos como una solución para capturar estos datos y transformarlos en conocimiento valioso que pueda mejorar la toma de decisiones médicas, predecir riesgos de eventos adversos, estimar el consumo de medicamentos, evaluar la supervivencia de los pacientes y mucho más.

Nuestra visión es integrar estos datos directamente en el flujo de información existente, y luego, mediante el procesamiento y la aplicación de modelos de inteligencia artificial, proporcionar recomendaciones técnicas tanto para decisiones médicas como de gestión hospitalaria.

Ahora estamos trabajando en una clínica privada que nos ha facilitado el ingreso a sus instalaciones.

Respecto a la proyección, estuvimos en comunicación con personas de Brasil y Chile. Córdoba es nuestro lugar de laboratorio, donde estamos desarrollando, donde nos gustaría poder aplicar esto incluso en el sector público, pero la idea es rápidamente expandirnos hacia otros lugares. Ese es el objetivo.

Kunan SA

Representante Comercial: Agustín Luque

Título del caso que se presenta: “Centros Médicos Mejorados: El Toque Mágico de Merlín en la Atención al Paciente”.

Descripción del caso. En Kunan desarrollamos un asistente virtual o chatbot llamado Merlín, que está hecho con inteligencia artificial y basado en lenguaje natural. Su objetivo es poder permitirle a los pacientes de los centros de salud autogestionar su turno de forma ágil y segura a través de distintos canales como lo son Whatsapp, Chatbot y Tótem. A esto se le suma el entorno backoffice que desarrollamos para los operadores, donde van a poder atender cuestiones más puntuales o específicas de los pacientes.

Con respecto al alcance del servicio, hoy en día Merlín tiene una presencia fuerte a nivel nacional, se implementó en más de 30 centros de todo el país y estamos trabajando en alianzas estratégicas para seguir expandiendo lo que es la solución en todo el país. A nivel internacional también estamos haciendo lo que son búsquedas de acciones estratégicas para poder expandir la solución a otros países.

NeuralActions

CEO: Fernando Palacios

Título del caso que se presenta: “Plataforma de IA para prevenir y tratar la pérdida de memoria”.

Descripción del caso: NeuralActions es un Banco de Recuerdos para familias y profesionales para prevenir y tratar el deterioro cognitivo en personas mayores, que combina terapias de reminiscencia con tecnología, fortaleciendo conexiones emocionales y estimulando la mente de las personas mayores. El avance de NeuralActions en inteligencia artificial genera un impacto considerable a nivel local, nacional e internacional. Localmente, ha evidenciado mejoras notables en la calidad de vida de personas con deterioro cognitivo en colaboración con instituciones de salud y entornos domiciliarios. Nacionalmente, su influencia es sustancial al mejorar y respaldar planes de cuidado y promoción de hábitos saludables. Internacionalmente, la validación científica en España y la implementación en lugares como Andorra nos consolidan como referentes en la innovación de terapias no farmacológicas personalizadas y en el tratamiento de problemas cognitivos, proyectando su impacto a nivel global.

“Sistemas de visualización y procesamiento de datos en Unidades de Terapia Intensiva”. de 3SIGMAS S.A.S.

Caramel Point SAS

CEO: Esteban Vaschalde

Título del caso que se presenta: “Detección Temprana de Incendios”.

Descripción del caso: Sistema integral de detección temprana de incendios que combina tecnología de cámaras y software de apoyo para permitir a los vigilantes gubernamentales identificar y localizar con precisión focos de incendio en su etapa inicial. Este sistema tiene como finalidad prevenir la propagación de incendios de manera eficiente, reduciendo el riesgo de daños a la propiedad, pérdida de vidas humanas y la degradación ambiental.

A nivel local, el desarrollo tiene como impacto la inversión estratégica; la optimización de tiempos de autoridades y ciudadanos; la detección temprana de alertas; la seguridad, tranquilidad y prevención; la innovación; la óptima circulación; el ahorro en recursos económicos; el cuidado del medio ambiente y el impacto social.

A nivel nacional, el impacto está en ser un modelo a seguir para otras municipalidades o proyectos privados y la eficiencia en la gestión de emergencias.Por último, a nivel internacional, contribuye a prácticas globales de sostenibilidad, participación en redes de innovación global e influencia en prácticas de conservación ambiental.

Aipha-G

CEO: Sergio Cusmai

Título del caso que se presenta: “IA en industria”.

Descripción de caso: Se presentaron casos concretos locales donde se implementa Inteligencia Artificial Aumentada en Industria para potenciar el trabajo de los colaboradores. La IA se combina con XR para que los usuarios interactúen con maquinaria de una manera óptima. La IA interviene en la identificación de la máquina en los lugares de trabajo y también en el análisis de los datos con fines predictivos para anticiparse a posibles problemas que paren la maquinaria. Asimismo, se utiliza para asistir a los usuarios en sus tareas, por ejemplo, para detectar anomalías en chapas o en maquinaria más compleja. Lo anterior permite reducir viajes innecesarios de soporte, reduce el tiempo que la maquinaria se encuentra parada, mejora los niveles de satisfacción en el soporte recibido y contribuye al medioambiente.

En cuanto al impacto, incrementa la efectividad en la ejecución de las tareas, reduciendo el esfuerzo al ejecutarlas. Esta combinación de AI+XR se alinea con conceptos de telepresencia para que una persona pueda operar una máquina sin estar presente pero con todas las funcionalidades como si lo estuviese.

Es principalmente útil en industrias de condiciones injustas como puede ser el agro respecto a conectividad o regiones de difícil acceso, o también el caso de minería, por nombrar algunas. De esta manera, se espera que mejoren las condiciones de trabajo en esos ámbitos, ya que no será necesario estar físicamente en el lugar, se tendrá más información y al mismo tiempo se ejecutará mejor la tarea.

“Detección Temprana de Incendios”, la propuesta de Caramel Point SAS

Evoltis

Chief Artificial Intelligence Officer: Fabio Grigorjev

Título del caso que se presenta: “AI generativas en la experiencia del cliente”.

Descripción del caso: En Evoltis aprovechamos IA generativas y la IA compuesta para que las comunicaciones entre las personas sean cada vez más humanas.Como director de inteligencia artificial en Evoltis mi responsabilidad son las implementaciones de la IA tanto en procesos internos como de cara al cliente y en la utilización del nuevo paradigma de la IA, tanto en inteligencia artificial compuesta como en inteligencia artificial generativa. Sin dejar los procesos de machine y de deep learning en la generación de modelos predictivos que ayuden a nuestros clientes.

Con respecto al impacto del desarrollo, en Evoltis siempre hablamos de que la ola de la IA nos va a pasar a todos, así que estamos preparándonos y actuando decididamente en que sea lo más provechoso para nuestra empresa, nuestros clientes y nuestros colaboradores.

La implementación cuidadosa de sistemas de inteligencia artificial siempre tiene a nuestros colaboradores y a los clientes en el centro y trabajamos fuertemente con la tecnología de Human in the loop, que nos permite ajustar y cuidar las IA que vamos generando, para beneficio tanto de nuestros clientes como también del trabajo y de las personas, de una forma ética y responsable.

Ithreex Global

CIO: José Gabriel Magaquián

Título del caso que se presenta: “De Datos a Impacto: Transformando Industrias con AI”.

Descripción del caso: En Ithreex Global tenemos en general dos líneas de trabajo. La primera tiene que ver con desarrollos con inteligencia artificial y machine learning para nuestros clientes específicos, que sería muy parecido a un servicio en el cual entendemos la necesidad, armamos el caso de negocio, definimos los objetivos y los indicadores a impactar y desarrollamos los modelos necesarios para cumplir esos objetivos con nuestros equipos de machine learning y de ciencia de datos. Esa sería una línea de trabajo.

Por otro lado, tenemos la línea de trabajo de desarrollo de productos con inteligencia artificial y de modelos de última milla. Algunos productos de inteligencia artificial que tenemos desarrollados son del tipo plug and play, es decir, que ya cumplen con un caso de uso o un caso de negocio específico, y solamente el cliente lo que necesita es enchufarlo a su infraestructura o implementarlo y ya lo empieza a utilizar.

Un par de ejemplos son algunos con visión por computadora, donde tenemos la posibilidad de identificar el rostro de una persona y ejecutar la apertura de una puerta, o bien enviar una alerta a un sistema de monitoreo.

Además, con otro producto, tenemos la posibilidad de identificar si una persona tiene el casco puesto o el chaleco de seguridad. Eso cumple la función de identificar si las medidas de seguridad, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, se están cumpliendo en tiempo real. A partir de eso se pueden enviar alertas y se puede dar aviso si hay alguna persona que no está cumpliendo con esas medidas.

Por otro lado, dentro de estos productos también utilizamos y tenemos modelos de última milla, que cuentan con muchos años de experiencia en industria aplicados ahí.

Desde antes del 2018 empezamos a trabajar con inteligencia artificial y machine learning. Todos esos años hasta el día de la fecha hemos ido mejorando algoritmos y estos modelos, que le llamamos de última milla, donde necesitamos definir el objetivo de negocio y los datos, para poder rápidamente validar la performance que estamos obteniendo, utilizando estos algoritmos.