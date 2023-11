Femicidio de Milagros, la joven de 16 años atacada a puñaladas: "No hay consuelo para nadie"

Una adolescente de 16 años fue asesinada a puñaladas este martes en Córdoba y como sospechoso del femicidio fue detenido la expareja de su madre y padre de sus hermanos mellizos, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada por los voceros como Milagros Geraldine Reyes, quien fue atacada en la casa del barrio Monja Sierras, donde residía con su bebé de un año, que se hallaba con ella al momento del ataque, agregaron los voceros.

La madre de la adolescente, Vanesa, aseguró a la prensa que el atacante fue su expareja y padre de dos de sus hijos, Dante Leonardo Romero, quien -aseguró- además de matar a Milagros abusó sexualmente de ella.

"La mató brutalmente a mi hija, abusó de ella y no entiendo por qué", expresó la mujer a Canal 12 de Córdoba, al tiempo que recordó que el hombre le mandaba mensajes, aunque ella ya "no quería saber más nada" de él.

"Un vecino lo vio y dijo que había salido tapado en sangre", expresó la mujer tras la detención del sospechoso.

Vanesa recordó que este martes salió temprano de su casa para llevar al hospital a sus mellizos y que comenzó a preocuparse pasado el mediodía, cuando su hija de 16 años no respondía los llamados.

Fue un hermano de Milagros, de 12 años, quien finalmente la encontró asesinada, dijo la mujer.

"Mamá vení por favor, la Geral está tapada en sangre'", contó Vanesa que le dijo su hijo en un llamado telefónico.

"Atiné a llamar a la policía y me vine. Encontraron a mi hija muerta a puñaladas, no entiendo por qué. No hay consuelo para nadie. Lo único que quiero es que se haga justicia, quisiera saber por qué la mató", concluyó la mamá de la víctima.

La investigación del femicidio está a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, quien aguardaba los resultados de la autopsia y recolectaba evidencia para avanzar en la causa.

Fuente: Télam

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

