El secretario Electoral Federal de Córdoba, Guillermo Fernández, relativizó, a poco de cerrar los comicios en la provincia, las denuncias de irregularidades en distintas mesas de votación. Expresó que, si hubo denuncias, "como la mayoría de las veces, quedaron en las redes sociales y no se materializaron en sede judicial", por lo que no revisten gravedad.

En declaraciones a Radio Nacional Córdoba, también se refirió a la denuncia presentada por el apoderado de Unión por la Patria en Córdoba, Guillermo Vázquez, sobre boletas defectuosas encontradas en mesas de los departamentos Capital, Río Segundo y Punilla, con roturas es el borde superior izquierdo.

El funcionario dijo que “la instrucción en esos casos, incluso en boletas detectadas donde el nombre Rossi aparecía con una ‘s’, se tiene en cuenta la voluntad del elector, y todos están instruidos para que el presidente de mesa no anule el voto, lo debe recurrir y lo tendremos que resolver nosotros al momento del escrutinio definitivo”.

Respecto a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no concurrieron este domingo a votar, Fernández reitero que “todos los que no pudieron votar tienen 60 días antes de que se conforme en el Registro de Infracciones por no cumplir el deber de votar", reiterando que sí hay algunas consecuencias para estos electores.

Agregó que las personas que no votaron, pueden concurrir de manera presencial a la Secretaría Electoral, presentando el certificado, y si no, lo pueden hacer también por una vía tecnológica entrando a la página de la Cámara Nacional Electoral. “Uno se excusa ahí, pone el nombre, pone el motivo, y escanea el certificado que despende a lo que se refiera como motivo de excusación, puede ser por estar a más de 500 kilómetros, estar enfermo... son diversos los motivos”.

Finalmente, confirmó que los números oficiales podrían estar alrededor de las 21. “Antes de las 21 horas no se puede dar ningún dato”, sostuvo.

