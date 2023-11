"Me duele mucho ver a la Argentina en este momento con estos niveles de pobreza, inflación", dijo Llaryora.

"Argentina tiene todas las condiciones para estar mejor pero necesitamos que Dios ilumine al próximo presidente para que los argentinos podamos salir de este pozo tremendo en el cual estamos", dijo el gobernador electo y actual intendente de Córdoba, Martín Llaryora tras emitir su voto en el balotaje de este domingo.

Ante la prensa, el dirigente de HUxC indicó que "el voto de cada uno de los argentinos es fundamental, viva donde viva" y añadió que espera un país mejor y va a trabajar para ello desde donde me le ha tocado: "Siempre he sido una persona de gestión y el presidente que sea electo sabe que todos los proyectos que sean buenos para los argentinos y nos permiten salir de esta situación, me van a tener a mi como gobernador, acompañando la institucionalidad, acompañando el trabajo en conjunto".

"Creo que Argentina necesita reencontrarse y necesita un proyecto mejor", dijo el gobernador electo sobre la situación del país y expresó que el país tiene muchas condiciones para sobreponerse: "Me duele mucho ver a la Argentina en este momento con estos niveles de pobreza, inflación pero creo que vamos a salir adelante".

Sobre la elección realizada a 40 años de la recuperación de la democracia, Llaryora indicó que a veces, cuando se habla de Argentina, "hay cosas que nos tienen que enorgullecer", y entre ellas es, claramente, que "somos la generación que más años en democracia continua, sin ninguna interrupción antidemocrática, hemos vivido".

"Eso es un acuerdo, tal vez no escrito, que hemos realizado los argentinos", precisó el dirigente y destacó que son esas políticas de república o Estado, que se cimientan. Además, indicó que la condena hacia la dictadura, de lo que ha pasado, claramente con la Comisión Verdad y Justicia y la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, "es una garantía hacia adelante" porque "cualquiera que quiera interrumpir por las armas o cualquier poder la democracia, sabe que después las paga. Y eso es una cláusula de garantía democrática".

