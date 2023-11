“Muerta o presa” y la trama del atentado contra Cristina Fernández

Especial para La Nueva Mañana

La autora de Los supremos (2016) y Rebelión en la corte (2019), a poco más de un año del atentado contra la vida de la vicepresidenta -CFK-, presentó Muerta o presa: La trama violenta detrás del atentado. Un libro que acerca al gran público la suma total de la información obtenida en la justicia –y más allá también- sobre el intricado recorrido que condujo a que el 1 de septiembre del 2022 se intentara acabar con la vida de CFK. LNM dialogó con la autora sobre las motivaciones para asumir el texto y sobre el contenido del mismo.

¿Que la motivó a abordar este nuevo libro “Muerta o presa”?

- Al ir el tema perdiendo la atención en la gran mayoría de los medios, la editorial (Planeta) me propuso en junio –más o menos- abordar un texto que condensara la mayor cantidad posible de información sobre el tema recabada hasta el momento, y al ser yo alguien que ha seguido incesantemente el tema –en las dos investigaciones- acepté el desafío.

¿A cuáles dos investigaciones refiere?

- A la del intento de magnicidio, y a otra sobre Revolución Federal.

¿Por qué ha decidido publicarlo en este momento?

-Porque a un año del atentado quedamos pocos periodistas que continuamos involucrados plenamente en el tema, y porque todo parece conducir a que judicialmente se le dé un cierre -a la brevedad- sin dar continuidad a una larga serie de vinculaciones diversas en el asunto, desligando a muchos actores en cuanto a algún nivel de responsabilidad en el atentado.

¿Puede que exista cierta desidia judicial para atender al tema? ¿A qué se la atribuye?

- Existe; y se la atribuyo a una tendencia de los tribunales federales porteños de atender los requerimientos –desde sus espacios gráficos y audiovisuales- del poder mediático. Es notorio que los grandes medios suelen incidir mucho -con sus posturas públicas- en los fallos. En este caso, como los grandes medios no han solicitado avances, los jueces creen que ya está, que no tienen que mostrar más nada al respecto.

¿Con qué tipo de texto se va a encontrar el lector de “Muerta o presa”?

- Con un relato entretenido, de periodismo narrativo, con cierto aire de ficción – aunque no lo es-, narrado como si los hechos ocurrieran el tiempo real. Está escrito desde los contenidos de los expedientes, pero lo que pretendí es que el lector se encuentre –mediante un relato dinámico- con mucha información sobre todos los personales involucrados en la trama del atentado.

¿Sobre cuáles, por ejemplo?

-Y, desde CFK –y sus vivencias íntimas en los días posteriores al atentado-, hasta sobre cada uno de los integrantes de los grupos ultra violentos, sobre los fiscales, y de todos aquellos que –como el diputado Gerardo Milman- son actores de la trama de este atentado. Todos los hechos y actos de estas personas están contados al detalle desde la cotidianidad. El libro no es un mero expediente, pero tampoco un thriller “policial” más, que es como el aparato judicial y mediático pretende que quede el caso. Este es un caso de “violencia política “y requeriría una investigación profunda desde esta perspectiva.

¿Hasta dónde podría estar comprometido el diputado Gerardo Milman?

–A Milman habría que investigarlo a fondo -más allá de las declaraciones del testigo que declaró que lo escucho decir: “cuando ella muera yo estaré camino la costa”- porque antes del atentado presentó proyectos anticipatorios de lo que luego ocurriría: por ejemplo, pedir información sobre la custodia de CFK.

¿Alguien más –de relevancia- ha sido desatendido en la investigación?

-Otro a quien se dejó de investigar es al ultraderechista Hernán Carrol; quien ya entonces, mediante la agrupación Nuevo Centro Derecha, logró juntar a Patricia Bullrich y a Javier Milei…

¡Cómo ahora! Y también, por ejemplo, a los Caputo. Es sabido que ellos le pagaron mucho dinero a Jonathan Morel -miembro de Revolución Federal-. Y aún no hay un solo Caputo citado a indagatoria.

Ahora, ¿en qué estado está la causa del intento de asesinato?

- La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo este año han mandado a juicio oral la parte que tiene que ver con el intento de asesinato: es decir a Fernando Sabag Montiel, a Brenda Uliartre y a Gabriel Carrrizo -el dueño del negocio de los copos de azúcar que se utilizaron para hacer inteligencia en las proximidades de la casa de CFK días antes del atentado-. Esto de elevar a juicio esta parte es un ardid para “cerrarles” puertas a investigaciones más profundas.

¿Qué es lo más llamativo en cuanto la desaprensión del aparto policíaco/judicial en este caso?

-Muchas cosas. Pero hay algunos ejemplos claros: a Brenda Uliarte la detuvieron recién tres días después del atentado. A esta mujer le habían puesto un grupo de policías -alistados para detenerla- frente a la casa en Barracas donde estaba con su grupo de amigos y no escapó por pura suerte, porque salió de esa casa como si nada. Los efectivos dijeron que los confundió el hecho de que se había teñido el cabello. Respecto a o judicial la jueza Capuchetti fue recusada muchas veces –inclusive porque trabaja en un organismo a cargo de la administración de CABA- y no fue desplazada. En el caso de Revolución Federal tanto el juez como el fiscal plantearon una hipótesis que implicaba una espiral de violencia en curso, y el intento de una organización de imponer ideas por la fuerza. Pero la cámara federal desestimo estas perspectivas y congeló la investigación general. Hoy un integrante de Revolución Federal, Leandro Sosa, sigue muy activo en redes emitiendo nuevos mensajes amenazantes. También asombra la “impericia” en la custodia en el teléfono de Sabag Montiel a la hora de entregarlo a la justicia. Recordemos que el teléfono del potencial asesino llegó prácticamente destruido a la justicia.

-¿Piensa que el atentado pudo ser concebido para intervenir en las elecciones presidenciales?

- Aquel título de Clarín posterior al atentado -La bala que no salió y el fallo que si saldrá- creo que sintetiza muy bien cómo funciona el sistema. No creo que el atentado haya sido efectuado para intervenir en las elecciones; pero sí creo que lo hizo el aparato judicial. Creo que la condena de la causa vialidad está directamente vinculada a las elecciones -porque inmediatamente después CFK anunció que no iba a presentarse para ningún cargo-. Y también creo que el objetivo mediático fue sacar a CFK de la cancha cómo sea. Creo que el límite que se cruzó -rompiendo el pacto democrático- es consecuencia de una acumulación de hechos de violencia y de odio que venían gestándose desde mucho antes, y que algunos dirigentes -y algunos grupos- que los han promovido- desde ir con una guillotina o bolsas mortuorias a las manifestaciones, hasta llegar a promover el exterminio de los kirchneristas son todas cuestiones muy límites. No puedo afirmar que hay alguien haya planificado el atentado, pero sí que se sembró un clima tal que le permitiera a cualquier “border” sentir que tenía el permiso –y las simpatías- para hacerlo.

