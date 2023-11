"Vamos despierten, no se dejen robar", dijo Milei.

"Vamos despierten, no se dejen robar", dijo Milei. Foto: NA

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, reiteró ante los empresarios más poderosos del país su postura de "no alinearse" con China y Brasil y reafirmó que descartaría la obra pública para avanzar hacia un modelo de "iniciativa privada a la chilena", pero evitó referirse a la dolarización de la economía y al cierre del Banco Central, dos ejes de su programa de gobierno.

"Vamos despierten, no se dejen robar", dijo Milei frente a los principales empresarios de la industria y el sector agropecuario de la Argentina congregados en un encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), realizado en el Hotel Alvear, en el barrio porteño de Retiro.

Para Milei, el Gobierno "estafa" a los empresarios a través de "la política monetaria del Banco Central y la inflación" y aseguró que "este gobierno de delincuentes lleva robados 25 mil millones de dólares" en el último año.

"No se dejen robar. No importa que hace cien años nos vienen robando. Hay que rebelarse. Es ahora", agregó. El candidato libertario también cargó contra la obra pública al decir que "no nos dejemos engañar con eso de que la obra pública genera empleo".

"No es cierto que crea empleo, lo que hace es trasladarlo de un lado a otro. En el mejor de los casos traslada", apuntó.

En contraposición, Milei volvió a sugerir que en caso de ser elegido presidente se inclinará por un "modelo a la chilena, de iniciativa privada". "Lo vamos a hacer con el modelo chileno. Miren del otro lado de la cordillera, funciona bárbaro. No es apto para corruptos", añadió.

También criticó el actual funcionamiento del Mercosur, al que calificó de haber "fallado brutalmente" porque "ningún arreglo sirve si está metido el Gobierno en el medio".

"Ni siquiera ha pasado la unión aduanera, es defectuosa. Por lo tanto, como propone Uruguay y Paraguay, debe ser modificado. Así como está no sirve", recalcó.

En cuanto a su hipotética política internacional, Milei recibió aplausos de los empresarios presentes al reiterar que estará "alineado con Estados Unidos, Israel y con el mundo libre" y que no quiere "saber nada con comunistas, autócratas y quienes no respetan la democracia liberal".

"Eso no quiere decir que los privados no pueden negociar con China", remarcó, y agregó: "Sigan haciendo todo el negocio que quieran con China y Brasil, ahora yo no voy a ser aliado de los comunistas".

En declaraciones a la prensa al retirarse del Hotel Alvear, el candidato insistió en querer "cerrar" el Banco Central, medida que repercutiría en la moneda nacional. "La idea es cerrar el Banco Central. Cuando lo cerrás no existe más el peso", sostuvo.

Fuente: Télam