Gabriel Rabinovich dio una charla en Córdoba y firmó un convenio con la UNC

El bioquímico y doctor en Química, Gabriel Rabinovich, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC), estuvo este martes en la Universidad Nacional de Córdob para brindar la charla “Un dulce sueño cordobés: desde el descubrimiento hacia el diseño de nuevas terapias en cáncer y enfermedades autoinmunes” en la Sala de las Américas, del Pabellón Argentina.

Durante su visita a la Casa de estudios donde comenzó su carrera profesional, Gabriel Rabinovich repasó algunos momentos clave de sus comienzos en la Universidad pública y gratuita y cómo la posibilidad de vincularse con referentes de la inmunología local en la FCQ le permitió marcar el rumbo de una carrera signada por el reconocimiento nacional e internacional.

“Me enamoré de la inmunología en tercer año de la facultad. Sin duda, me salvó la vida y marcó micamino. En 1992, durante mi último año de carrera, Carlos Landa, mi primer mentor, me enseñólo lúdico de la ciencia y me introdujo en el mundo de los azúcares y las lectinas. Tiempo después,junto a mi directora de tesis y mentora Clelia Riera, descubrimos la presencia de galectina-1 en células del sistema inmune. Mi primer descubrimiento, inolvidable”, indicó Rabinovich.

Tras una estancia en Inglaterra para seguir formándose en terapia génica e inmunología, hacia 1999 regresó al país para radicarse en Buenos Aires, donde comenzó a enseñar en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde 2007 integra el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET), institución donde dirige el Laboratorio de Inmunopatología.

Desde sus primeros pasos como científico en Córdoba, Rabinovich se especializó en el estudio de las galectinas y cómo estas proteínas influyen en el desarrollo del cáncer y de enfermedades autoinmunes a través de la inhibición de los linfocitos del sistema inmunológico, capaces de brindar una respuesta inmune innata y adaptativa ante la presencia del tumor.

A lo largo de los años, sus más de 300 trabajos realizados íntegramente en Argentina, han sido publicados en prestigiosas revistas científicas, lo que le permitió consolidar una línea de investigación inédita dentro de la inmunología. Esto derivó en nuevos desarrollos para laboratorios locales e internacionales alcanzando, incluso, el patentamiento de varias de esas innovaciones.

Con el tiempo, sus 30 años de trayectoria lograron traducirse en reconocimientos (miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde 2016), premios (Konex de Brillante 2023) y, desde hace unos meses, en un innovador laboratorio ciento por ciento argentino.

En agosto de 2023, Gabriel Rabinovich anunció el lanzamiento de Galtec, una startup de base biotecnológica e

inversión pública-privada destinada a desarrollar productos biofarmacéuticos para enfrentar el cáncer y las enfermedades autoinmunes a partir de la galectina-1.

“Nuestro aporte será brindar oportunidades terapéuticas a través de la generación de nuevos productos biofarmacéuticos basados en la modulación de galectinas” describió el científico.

Luego de su charla en Pabellón Argentina, Gabriel Rabinovich firmó un convenio FCQ (UNC) con Galtec para facilitar la interacción y colaboración en distintas líneas de investigación de la Facultad y apoyar la investigación científica en jóvenes.