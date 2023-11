A primera hora de este viernes, mientras la familia de J.S.. el hombre que se encuentra en estado vegetativo desde marzo de este año, realizaba un abrazo simbólico al Hospital de Urgencias para exigir que se cumpla con el fallo del Tribunal Superior de Justicia provincial, el municipio les informó que acatarían la orden y no apelarían la resolución judicial.

La batalla judicial que inició la hija y la hermana del cordobés de 64 años que ingresó al nosocomio hace casi ocho meses sin que mostrara ninguna mejoría, llegó a su fin.

Desde la Municipalidad de la ciudad de Córdoba decidieron acceder a la voluntad de la hermana y las hijas del hombre que solicitaban dar cumplimiento a la voluntad anticipada que había hecho J.S. y se diera cumplimiento a la Ley Provincial de Muerte Digna.

El fallo judicial del TSJ ordenaba que le retirasen todo soporte vital al paciente, es decir, la hidratación y alimentación.

Los médicos y directivos del Hospital aseveraban que para cumplir con la ley era necesario esperar doce meses sin que el paciente presentara mejorías. Pero el Tribunal Superior de Justicia no lo consideró así y le dio la razón a la familia.

Marianela, hija de J.S. contó este viernes a Canal Doce que su padre cumpliría 65 años el 1 de diciembre, y que su deseo era que no lo pasara en la habitación de un hospital. En tanto, la hermana del paciente contó que estos meses de lucha para cumplir la voluntad anticipada del hombre les causó "un sufrimiento interminable. Imagínate, el 12 de noviembre cumple ocho meses en este estado. Este momento lo estamos viviendo con mucho dolor, pero al menos sabemos que mi hermano va a descansar en paz", manifestó.

Fue el médico especialista en bioética Pecas Soriano, quien confirmó en sus redes sociales que este viernes a las 19, se le había quitado el soporte vital a J.S.

Según comentó en declaraciones televisivas, el paciente no sufrirá nada durante el período en que no reciba alimentación ni hidratación porque ya no cuenta con corteza cerebral. "El paciente no muere de inanición. Hace un fallo hidroelectrolítico porque el riñón en algún momento se para, lo cual le produce un paro cardíaco", advirtió el profesional. Lo que no se sabe es en qué momento dejará de latir su corazón, ya que ahora está en manos de la naturaleza.