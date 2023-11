En una entrevista con La Nueva Mañana el médico infectólogo Miguel Díaz, director de Hospital Rawson, informó acerca de las prevenciones y alertas por la bacteria que está circulando: el Streptococcus pyogenes (también llamado Estreptococo del Grupo A), que puede causar infecciones leves o enfermedades graves.

Síntomas

Entre los síntomas más significativos se mencionan dolor de garganta al tragar, causado por la faringitis que puede producir; erupción en la piel que puede pasar a escarlatina, o, en algunos casos, neumonías, infecciones en músculo, hueso o articulaciones e infecciones en sangre.

En tanto, el tratamiento consiste en el suministro de antibióticos (penicilina o amoxicilina), con lo cual a las 24 horas se elimina la capacidad de propagación.

Respecto a las características del Streptococcus pyogenes, el doctor Díaz refirió: “Esta bacteria se conoce hace mucho tiempo, más de 100 años y están descriptas las distintas enfermedades que produce y normalmente hay casos de infección por este germen, tanto la angina, la clásica angina con placas, como algunas infecciones en la piel. Algunas con mayor gravedad, más invasivas y que la gravedad tiene que ver con la invasividad de la bacteria y la producción de toxinas propias de la misma”.

Estas toxinas producen cuadros generalizados, sistémicos y afectan muchos órganos y que pueden comprometer el estado de salud, llevar a la internación y muy ocasionalmente a la muerte.

Miguel Díaz: médico infectólogo, director de Hospital Rawson.

En Córdoba no hay reporte de muertes

Entonces, “yo creo que lo que acá sucede son dos cosas fundamentales: primero que el número de infecciones al menos aquí en Córdoba no ha aumentado la cantidad de casos anuales, no hay reporte de muertes. La otra cuestión muy importante a señalar es que los sistemas de notificación han mejorado en todo el país, creo que esto tiene que ver con la pandemia también y eso permite tener datos precisos casi en tiempo real lo que posibilita lanzar alertas, con lo cual el alerta epidemiológico significa ‘¡ojo!, está sucediendo algo… pongamos atención a esto?”. Pero todo lo cual no significa que estemos en una nueva pandemia ni en una situación descontrolada. Tiene que ver con la notificación de casos y que esto permite a los ministerios de Salud, en este caso al de la Nación, para hacer un alerta diciendo bueno en determinada región hay un aumento de casos. Esto sirve para que primero los sistemas estén alertas y para que la gente vaya a la consulta en caso de dudas sobre este diagnóstico y fundamentalmente que la gente no se automedique e insistir en que esto tiene medidas preventivas como el lavado permanente de manos y tratar de airear y limpiar los ambientes, pues son dos cosas básicas que permiten reducir la transmisión del germen. Por ello los infectólogos insistimos en el lavado de manos y aconsejamos a la gente que no debe automedicarse”.

Con respecto a que esta bacteria podría producir fiebre reumática, entre otras patologías, el director del Hospital Rawson respondió: “Prácticamente ya no se presentan estos cuadros, precisamente por el diagnóstico bien precoz”.

-Asimismo, le consulto, ¿en Córdoba se ha aislado alguna cepa nueva?

-No, no, son las mismas cepas de siempre y yo repito lo mismo; es decir, no tenemos un aumento en el número de casos.

En realidad, por definición, la mayoría de las infecciones por virus son benignas, salvo excepciones y las bacterias son un poco más agresivas porque tienen otros mecanismos de enfermedad “pero tenemos las ventajas con las bacterias que tienen antiobióticos para usarse”, agregó Díaz.

Para finalizar, lo más importante “es llevar tranquilidad, que no nos encontramos en una situación de demanda importante y de presión del sistema sanitario, pues en Córdoba tenemos el número de casos que habitualmente sucede y que no hemos tenido muertes al menos notificadas por esta enfermedad en el último tiempo y que la gente consulte, que concurra a la consulta ante la duda frente a los síntomas”.

Características de la enfermedad que produce la bacteria

Los estreptococos se pueden encontrar en una variedad de procesos, los cuales dependen de varios factores, como la vía de entrada, la edad del paciente y el estado previo de sensibilidad del mismo.

Las patologías más frecuentes que produce son: nasofaringitis, amigdalitis, faringitis, las cuales pueden derivar en complicaciones como otitis, sinusitis, abscesos amigdalinoa, enrojecimiento de las amígadalas, etcétera y otras enfermedades de orden especial pero poco frecuentes como fiebre reumática, escarlatina y endocarditis lenta, entre otras. En el primer período el enfermo presenta un proceso infeccioso de garganta que con tratamiento pasa al segundo período de silencio pero transcurridos 10 a 40 días el paciente puede volver a sentirse molesto. Las vías de contagio pueden ser por contacto cercano con una persona infectada, a través de la tos, los estornudos o contacto con una herida.

