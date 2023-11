La Corte no admitió la denuncia de VUDAS por la contaminación de Porta Hermanos

La organización VUDAS (Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro) hizo pública la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de no admitir la causa en la que denuncian la presencia ilegal de la planta de bioetanol de Porta Hermanos en el barrio San Antonio, ubicado en el sur de esta capital.

"Después de haber esperado casi tres años la resolución de la Corte suprema de (in)justicia, 'los supremos' jueces Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti decidieron no admitir la causa en la que denunciamos la presencia ilegal de Porta Hnos. en nuestro barrio (ya demostrada en la instancia Federal)", expresa un comunicado de la organización.

En el comunicado, subrayan que el supremo tribunal no argumentó su decisión: "Se amparan en el Artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que les permite no dar explicaciones de por qué rechazan la causa. Parece que en su 'sana discreción' sólo los seduce el agronegocio, y no cuidar la salud y la vida de las personas".

Las familias esperaban que la Corte Suprema agilizara el recurso extraordinario presentado en julio de 2021, tras un fallo “blando” de la Justicia Federal, que permite a la empresa seguir funcionando pese a no contar con la licencia ambiental establecida por ley.

Consultada por La Nueva Mañana, María Rosa Viñolo, vecina del barrio e integrante de VUDAS, precisó que la denuncia es un recurso de queja a la Corte Suprema, que ingresó al supremo tribunal por la Secretaría de Juicios Ambientales y "plantea la ilegalidad, contaminación y erradicación de la empresa Porta Hermanos de la zona urbana".

Respecto a la decisión de la Corte, dijo Viñolo: "Estos jueces no están a la altura de nuevas leyes para aplicar como el Tratado de Escazú, que hubiera sido innovador y oportuno utilizarlo".

Asimismo, expresó que la respuesta les generó sensaciones encontradas: "No nos sorprendió del todo porque era una de las respuestas posibles, pero teníamos esperanzas".

Peligro en el barrio

“Una vive encerrada en la casa, los familiares no quieren venir acá porque no se puede ni salir al patio a tomar mate, ni nada. Hay que estar siempre adentro. En época de pandemia Porta quintuplicó su producción de alcohol, y eso ha sido terrible para nosotros”, dijo Rosa Acuña, vecina de barrio San Antonio en una nota de La Nueva Mañana de 2022.

La planta está radicada allí desde 1995; en ese entonces sólo embotellaba alcohol. Desde 2012 su gran apuesta es la producción de bioetanol, y la expansión actual incluye la producción de licores, vodka, fernet, vinagres, aceites, salsa de soja y jugos de limón. Pandemia mediante intensificó la producción de alcohol sanitizante, a 24/7.

“Se hizo un estudio aproximadamente a cinco kilómetros alrededor, podría ser más, y hay contaminación. No es solo nuestro barrio, es también el de al lado, el otro, todos alrededor. El aire es de todos, por eso tenemos que defenderlo entre todos” contaba Rosa, y agregaba: “Los niños están todos contaminados. Se les han hecho estudios de toxicidad y tienen sus cadenas de ADN alteradas. Parece que antes que nuestras vidas valen más los grandes negocios”.

"No nos rendimos"

En el comunicado reciente, VUDAS afirma que no ven este hecho como una "derrota" y que no se sienten "vencidos".

Y agregan: "Como colectivo siempre hemos estado firmes ante todos los embates, a pesar del poder económico y la complicidad política-judicial-policial-empresarial. Incluso a pesar de una pandemia donde perdimos seres queridos, continuamos de pie. Hicimos informes, festivales, encuentros, viajamos y continuamos denunciando, pero sobre todo seguimos en el barrio, firmes".

Respecto a los pasos a seguir que proyectan, tras este revés de la Corte Suprema de Justicia, detallan: "No nos rendimos, no lo haremos después de haber llegado hasta acá. Queda camino por recorrer y presentaremos nuestro caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Asimismo, antes de concluir el comunicado con la frase característica de la organización, que portan como bandera, "¡Fuera Porta!", subrayan que confían en el valor del reclamo colectivo que vienen sosteniendo hace más de una década: "Sabemos que somos muchas personas que entendemos la importancia de que Porta se vaya de San Antonio y deje de contaminar los barrios de Córdoba. Esa es la justicia ambiental que hemos sabido construir y lograr, siempre con la verdad, sin favores de los poderosos. Eso es lo que nos trajo hasta aquí y eso es lo que nos sostendrá. Hasta la victoria".

Con el mismo énfasis, Viñolo manifiesta a La Nueva Mañana: "La Corte Suprema es una puerta que se cierra para dar lugar a otras que se abran".

