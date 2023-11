Bahillo también adelantó que "la idea del Gobierno es no gravar y no incluir en Bienes Personales a los inmuebles".

Bahillo también adelantó que "la idea del Gobierno es no gravar y no incluir en Bienes Personales a los inmuebles". Foto: Télam

A dos semanas del balotaje del 19 de noviembre, trascendió que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, analiza bajar retenciones al sector agropecuario.

El dato lo sugirió el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, quien dijo que "Massa esta pensando en bajar impuestos al campo, nunca subirlos", en el marco de un raid por varias radios.

"En las últimas semanas, el ministro Sergio Massa me solicitó hacer una proyección de exportaciones y simular una baja de impuestos al sector agropecuario", reveló el funcionario nacional.

Según los cálculos del secretario, en 2024 ingresarán por las exportaciones del agro unos US$ 52.000 millones, mientras que este año van a terminar en US$ 35.000 millones, como consecuencia de la peor sequía de la historia.

Además, recordó que "la separata que se envió al Congreso con el Presupuesto incluye todos los beneficios impositivos de todos los actores económicos, no se separa por ejemplo lo que tiene que ver con salud y promoción industrial, sino que incluye todo".

Bahillo también adelantó que "la idea del Gobierno es no gravar y no incluir en Bienes Personales a los inmuebles rurales". "Para que no haya ninguna confusión, los inmuebles rurales locales en el país no van a ser gravados, en todo caso están en evaluación los inmuebles rurales en el exterior", agregó.

Fuente: NA