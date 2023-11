Especial para La Nueva Mañana

La diputada nacional del Interbloque Federal dialogó en exclusiva con LNM sobre su posicionamiento de cara al balotaje, y sobre de qué modo evalúa los diferentes comportamientos de determinados espacios políticos -y los dirigentes que los representan- respecto a los apoyos a Milei o a Massa. Y también sobre las posturas de “neutralidad” presentes en alguna dirigencia política relevante.

¿En virtud de cuáles reflexiones se decidió a tomar esta postura?

-Hace dos meses con Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal en la Cámara de Diputados, dijimos que nuestro candidato hasta el 22 de octubre era Juan Schiaretti, y que, ante un eventual balotaje, no íbamos a ser neutrales ni indiferentes. Ahora, la sociedad que votó en las elecciones generales determinó un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Ante estas dos opciones de país, ante estos dos modelos que se nos proponen, yo no tengo dudas: Estoy en las antípodas del modelo de país que propone a la sociedad Javier Milei. No quiero eso para la Argentina.

¿Cuánto juega la “herencia” –o el legado- de su padre a la hora de asumir la posición de apoyo a Massa, tanto de su parte como de quienes la acompañan en dicha decisión?

-José Manuel de la Sota fue el primer dirigente que hace años puso en valor la urgencia de consenso, del diálogo y de terminar con las divisiones y la violencia política. Siempre apostó por la búsqueda de las coincidencias que nos permitan construir políticas públicas a largo plazo. Fue, además, defensor de un Estado solidario, presente y eficaz, como demostró fielmente en cada uno de sus gobiernos. Estoy convencida: No saltaría al vacío apoyando a Milei.

¿Qué implicancias hacia adentro del espacio al cual usted pertenece y hacia UxP tiene esta toma de decisión? ¿Se espera algún grado mayor de participación en el “gobierno de unidad” al que convoca el candidato de UxP?

-Mi espacio es Hacemos Unidos por Córdoba. Y no me sumo al Frente Renovador ni a Unión por la Patria. Simplemente, brindo mi apoyo al candidato Sergio Massa desde mi espacio político, el que fundó mi padre como “Unión por Córdoba”, en 1998. Ante este balotaje, tomé la decisión de no ser indiferente. Creo en la responsabilidad política e institucional de decir lo que pienso frente a una elección en la que claramente se dirimen dos modelos de país.

¿Usted se pronuncia a favor de Massa desde lo meramente personal o en representación de algún sector político hacia el interior de HxC?

-Mi apoyo a Sergio Massa es a título personal aunque, humildemente, creo representar el sentimiento de muchos compañeros y compañeras del justicialismo que entienden que no es lo mismo Milei que Massa.

“Más allá de las cuestiones políticas o las convicciones, morales y de valores, lo que nos está planteando Javier Milei es retirar al Estado; con eso no puedo empatizar de ninguna manera”.

¿Tiene vinculaciones con otros dirigentes de HxC que estén dispuestos a expresar su apoyo a Massa?

-Estoy en contacto con muchos dirigentes de mi espacio y del radicalismo también que van a acompañar a Sergio Massa porque no creen en un Estado retirado o mínimo como el que propone Milei.

¿Cuáles son las principales políticas de las propuestas de los dos espacios en pugna que la han conducido a apoyar a Massa?

-Primero, una aclaración: No voto a Massa por su actuación como ministro de Economía de este gobierno. Atravesamos -como sociedad- muchísimas dificultades y una inestabilidad económica que nos afecta día a día, a esto no lo podemos negar. Apoyo a Massa porque fue la propia sociedad con su voto la que nos puso frente a este dilema. Y acompaño a Massa por lo que nos propone de acá en adelante: Un gobierno de unidad nacional con los mejores, vengan de donde vengan, el final de la grieta; y, finalmente, un gobierno de diálogo y consensos que es lo que el país necesita. El próximo presidente, sea quien sea, no podrá gobernar si no dialoga.

“Massa está planteando un gobierno de unidad”

“Por otra parte, las propuestas de Milei no me representan. Un Estado en retirada con el mercado como articulador; propone el interés personal en lugar de la solidaridad; la competencia feroz en lugar de la cooperación. Eso es la ley de la selva. Escucho estos días, a 40 años de la recuperación de la democracia, el discurso de (Raúl) Alfonsín después de ganar las elecciones y decía que había ganado “sin derrotar a nadie”. Parecen palabras tan extrañas hoy porque lo que se plantea es la agresión permanente. Por eso, siento la responsabilidad de ser clara y decir dónde me posiciono. Si Javier Milei es presidente no voy a tener con quién discutir ni qué discutir. Él cree en un Estado que tiene que desaparecer, no cree en el Estado. Nosotros desde Córdoba tenemos reclamos de mayor federalismo que no resignamos. Necesitamos una distribución equitativa de los subsidios. Córdoba aporta 3.500 millones de dólares al Tesoro Nacional en concepto de retenciones al agro. Queremos que vuelva algo de eso que Córdoba aporta. Hay cuestiones que tengo que discutir con alguien que entienda que un Estado tiene que existir. Creo, además, que Massa tiene las cualidades y la experiencia. Está demostrando una templanza muy importante y lo que está planteando es un gobierno de unidad. Creo que eso es lo importante en este momento. No va poder gobernar nadie que no dialogue, por eso me parece importante.

¿Qué opinión le merece la postura de neutralidad esgrimida por varios espacios y dirigentes políticos? ¿Qué piensa que deberían hacer Schiaretti y Llaryora en cuanto al modo de pronunciarse de cara al balotaje?

-Soy respetuosa de las decisiones de cada uno. El gobernador electo -Martín Llaryora- y el actual fijarán posición en el momento que crean conveniente. En lo personal, me parece que es mi responsabilidad decir lo que pienso y cuáles son mis convicciones. Estoy en las antípodas absolutas de lo que piensa La Libertad Avanza.

¿Qué le sugiere la unión entre Macri y Milei?

-Macri ha demostrado que su intención inicial era que ganara Milei. Este apoyo y acuerdo solapado, inconsulto, con las otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio, evidentemente demuestra que coincide con la idea de Milei de un Estado retirado, donde el mercado decida los destinos de Argentina. Veo a Patricia Bullrich abrazando a Milei, después que le dijo que era asesina de niños. Es decir, de insultarse en público pasaron a pedirse disculpas en privado.

¿Cómo valora el parado de la UCR ante el balotaje toda vez que LLA ha venido a poner en duda lo actuado por Raúl Alfonsín en su momento?

-Rescato la posición del radicalismo de neutralidad, y no sumarse a este amontonamiento desesperado que veo del otro lado.

¿Cuáles son las políticas del PJ de Córdoba que usted rescata a lo largo del tiempo que lleva el espacio al frente de la administración provincial? ¿Y cuáles son las amenazas que enfrenta la Provincia ante un gobierno de LLA?

- Si pensamos en Córdoba y repasamos gestiones del ‘98 hasta hoy, hemos tenido exitosos programas que tuvieron que ver con políticas de Estado. Por ejemplo, el Boleto Educativo Gratuito en Córdoba que hace que 300.000 estudiantes, docentes y no docentes, se trasladen de manera gratuita. Ese es el Estado puesto al servicio de la sociedad. O el programa Primer Paso, que existe desde hace 20 años en Córdoba y es una política de Estado, donde el Estado está presente junto con el sector privado para otorgar la primera experiencia laboral a jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con las escuelas rurales si queremos poner a competir a la educación? En cuanto a los riesgos de un gobierno de LLA… Ahí estamos hablando de cosas importantes. Romper con Brasil, nuestro principal socio comercial: La industria automotriz, los productores de maní, soja, trigo que le venden a Brasil.

