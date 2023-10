El radical Julio Cobos dijo que no cree que Sergio Massa sea "kirchnerista"

El diputado nacional y dirigente radical, Julio Cobos, confirmó este sábado que su postura de cara el balotaje será mantenerse "neutral" y consideró que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, "no es kirchnerista".

"No creo que Massa sea kirchnerista. Lo conozco desde hace 20 años. Massa es tan kirchnerista como (Myriam) Bregman es libertaria", bromeó Cobos, quien supo ser compañero de fórmula de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las elecciones del 2007.

El dirigente radical dijo que el respaldo de un sector del PRO a La Libertad Avanza "cuesta entenderlo" y lamentó la dureza de las acusaciones y cruces entre ambos partidos.

"Eso es funcional a Sergio Massa, que hace la plancha mientras está viendo cómo nos peleamos y debatimos. Esto no nos hace bien.

"Fue un espacio que costó mucho construir y todos tuvimos que ceder posturas", planteó el legislador en declaraciones radiales. .

En relación a la neutralidad expresada por varios sectores de Juntos por el Cambio, el diputado sostuvo que dicha situación se debe al sistema institucional de gobierno. "Neutralidad no es votar en blanco y es no ser funcional a nadie. Es tomar una posición en un sistema presidencialista, no estamos en un sistema parlamentario para constituir gobierno", argumentó.

Las declaraciones del dirigente radical se dieron en medio de los durísimos cruces entre referentes de JxC en el transcurso de la semana, luego de que un sector del frente opositor, encabezado por el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, decidieron formar una alianza con La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei.

Fuente: NA

