Morales y Lousteau: "Macri es el responsable de la gran derrota de JxC"

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales y el senador nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, insistieron en que el exmandatario Mauricio Macri "es el gran responsable" de la derrota de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones.

Además, Morales calificó de "persona indigna" a la excandidata presidencial Patricia Bullrich y remarcó que el país debe ingresar en "una nueva etapa" en la que exista "una oposición que no diga 'no a todo', sino que acompañe proyectos" en el Congreso.

"Macri es el responsable de la gran derrota de JxC y de romper las posibilidades de tener un gobierno, las destruyó. Ha hecho campaña antes de las PASO por (el candidato de La Libertad Avanza) Javier Milei. Y esa noche, cuando Patricia y todo el equipo se estaba acomodando, lo reivindicaba", señaló Morales en declaraciones a Radio 10.

"Macri está feliz en este escenario, es lo que quería. No sé cómo van a compatibilizar la libre venta de órganos y armas. En Estados Unidos hubo 500 muertos este año en escuelas e instituciones", apuntó, y añadió que "le parece bien que ponga la cara y hable" porque "le ha hecho un gran daño" a la coalición.

El dirigente radical también dijo que Bullrich es "una persona indigna", sostuvo que "no es dueña de más de 6 millones de votos" y la criticó por no haber sostenido el acuerdo que mantuvieron en el búnker de JxC tras perder las elecciones.

"El domingo en el búnker le dije que 'si hablaba Mauricio Macri me voy'. 'No, hablo yo', me dijo. 'Dale, mantengamos prescindencia', porque tenemos reunión el jueves, habíamos quedado en una reunión de JxC para ese día, estando presente Lilita (Carrió). Y después Patricia dijo todo lo contrario", detalló.

Debe haber "una oposición responsable y un gobierno que la respete"

El también gobernador jujeño planteó que "viene otra etapa" en el país en la que debe haber "una oposición responsable y un gobierno que la respete".

"Se tiene que iniciar una nueva etapa en Argentina donde los acuerdos se den en el Congreso, con una oposición que 'no sea no a todo' sino que acompañe los proyectos que le sirvan al país", resaltó.

En este escenario de tensión dentro de JxC, Morales reiteró que mantiene conversaciones con otros sectores del PRO, referenciados en el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y también contacto con el referente del peronismo disidente Miguel Ángel Pichetto.

"Hablé con Horacio y con Pichetto. Estamos en contacto con los gobernadores. Estamos sorprendidos por este nivel de ruptura que se lleva a JxC por este fracaso", expresó. Para el dirigente radical, Milei es "un fundamentalista desequilibrado" y pidió que "Dios nos libre" de que el país "caiga en sus manos".

"Por eso tiene que venir una etapa de diálogo, de construcción, de terminar la grieta y resolver los problemas de los argentinos", señaló.

Lousteau lo acusa de "infinita hipocresía"

El senador nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) lo acusó de "infinita hipocresía" luego de que manifestara su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina", advirtió Lousteau en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

El excandidato a jefe de Gobierno porteño sostuvo que "por graves errores en su Gobierno", Macri "trajo de vuelta" a la vicepresidenta Cristina Kirchner y "al kirchnerismo en 2019".

"Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de (jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta y, finalmente, la de (Patricia) Bullrich", recordó.

Lousteau añadió que ahora "nos trae" a Javier Milei o "de nuevo" al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa "con el kirchnerismo" de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás", disparó.

En declaraciones realizadas esta mañana a radio Mitre, Macri acusó a los dirigentes radicales Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber estado "transando a escondidas" con Sergio Massa.

"Han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos. No pueden decir nada", dijo el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo al acuerdo explicitado esta semana con la candidatura de Milei de cara a al segunda vuelta de las elecciones.