Confusiones, destrozos y desastres tanto en el país como en el mundo

ANÁLISIS

Las consecuencias del ataque terrorista de Hamás en Israel –el 7 de octubre- y la posterior reacción israelí sobre el territorio de la Franja de Gaza han comenzado a extenderse por el campo diplomático global al punto de poner en jaque los vínculos entre algunas de las naciones más preponderantes del orbe al mismo tiempo que han hecho zozobrar a la Organización de las naciones Unidas (ONU). En tanto en Argentina los resultados de las elecciones del domingo 22 han provocado un cismo en los espacios opositores -que se ubicaron en tercer y segundo lugar- hacia el interior de los mismos cuyas consecuencias –para ellos y para el oficialismo- no pueden avizorarse aún.

Potencias en tensión

El posicionamiento de las grandes potencias respecto a la situación en Oriente Medio- Israel y su zona vecina- no ha cuajado por completo del modo que Israel ni Palestina hubieran esperado. Si bien la condena al ataque de Hamás ha sido unánime –inclusive desde representaciones palestinas- algunas de las naciones más fuertes de Europa –por ejemplo, Francia y Alemania- han sido reticentes a avalar una avanzada militar israelí terrestre a cualquier costo -de vidas palestinas civiles-. Por otro lado, Rusia y China –quienes pusieron sobre la mesa la existencia de dos estados como solución al conflicto- observan con recelo ciertos desplazamientos de la marina estadounidense en la zona próxima a Gaza e Israel-2 portaaviones- y especulan sobre cualquier posibilidad de involucramiento en el conflicto por parte de Irán. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, expresó al respecto: “Estados Unidos no busca el conflicto con Irán. No queremos que este frente se amplíe, pero si Irán o sus grupos asociados atacan a personal estadounidense defenderemos a nuestra gente y nuestra seguridad rápida y decisivamente”.

Una ONU en estado de ebullición

Ya en el plano institucional se ha presentado un escándalo de inmensa magnitud a raíz del pronunciamiento –en inicios de la semana- del Secretario General de la ONU –António Guterres- sobre el ataque de Hamás, la condena al mismo y la valoración de las condiciones previas que pudieran haber propiciado esta acción: “Los palestinos han sido sometidos a 56 años de ocupación asfixiante” ha dicho. Y luego añadió: “Israel debe permitir la entrada de ayuda humanitaria a los palestinos”. Estas expresiones motivaron la solicitud –por parte de Israel- de la inmediata dimisión del Secretario. Así las cosas – y aunque Guterres debió intentar remediar su discurso original sin satisfacer a Israel- varias naciones de peso no acompañaron el pedido israelí. Blinken, por su parte, presentó una propuesta que involucra “pausas humanitarias” para el abastecimiento de los residentes en la Franja de Gaza. En fin nada resuelto, ni mucho menos.

Argentina y el resultado sorpresa

El resultado de las elecciones presidenciales del pasado domingo sorprendió a propios y extraños. Si bien los sectores más optimistas del oficialismo preveían un triunfo, no imaginaban la diferencia porcentual obtenida. Menos aún en las oposiciones –sobre todo en las de JxC-. La pobrísima performance de Bullrich –aunque se la sabía tercera- no fue previamente considerada por nadie. En tanto LLA recibió un baldazo helado que dejó atónitos tanto al líder –Javier Milei- como a los medios. Pero –quizás- los sectores más sorprendidos –y alborotados- por los resultados sean dos que influyen fuertemente en la cotidianidad ciudadana: los mercados y el poder judicial –el supremo Rossati, por ejemplo, ha apelado a una “unidad nacional”-.

Ganadores y perdedores

Huelga señalar que el gran ganador del domingo fue Sergio Massa –y UxP-, y que el gran perdedor fue JxC –y Patricia Bullrich-. Pero también LLA – y Milei- se anotan entre los derrotados, porque ante las expectativas previas -de salir vencedores por amplio margen, o ganadores en primera vuelta- el llegar segundos al balotaje les ha dejado bastante “sabor a poco”. Otro es el caso del candidato por HxNP, Juan Schiaretti. El cordobés supo recomponerse en gran forma desde la PASO hasta las generales y logró un gran crecimiento -que le permitió alcanzar todos los objetivos a los que podía seriamente aspirar para su espacio-. Schiaretti, además, pudo haber saboreado gratamente el que –especulaciones numerológicas mediante- la mayoría del crecimiento de sus votos hayan provenido de Bullrich –justamente quien le impidiera ingresar a las filas de JxC -.

Perdedores hermosos

Esta figura podría caberle al FIT-U. Es que el proceso electoral le permitió a la candidata -Myriam Bregman- mostrarse como una dirigente con varios atributos que la destacaron por sobre la mayoría de los otros candidatos: solidez formativa; lucidez y gran capacidad de síntesis para oponerse a discursos disparatados y/o aberrantes; templanza ante desagravios; y capacidad de instalación de etiquetas –como “gatito mimoso del poder” para Milei-. Pero, por otro lado –para el FIT-U- debiera resultarle inexplicable cómo el descontento existente en la población para con la dirigencia política tradicional no pudo ser capitalizado por una fuerza política que básicamente se nutre de ese estado de ánimo social. Seguramente estas cuestiones serán atendidas muy seriamente –puertas adentro- en el espacio.

JxC: un hormiguero pateado

La situación actual de JxC remite al chiste infantil de interrogar(nos) por qué “separado” se escribe todo junto y “todo junto” se escribe separado. Es que no sabía –ni ellos tampoco- porque estaban todos juntos, y hoy no se entiende porque –de golpe y porrazo- están separados. Todo fue –mediáticamente- un tris. No habían ni comenzado a velar el cadáver –político- que dejó la fórmula presidencial (Bullrich-Petri) cuando (¿de la nada?) el tándem presidenciable + Macri estaban firmando –a espaldas de todos los demás integrantes del espacio- un acuerdo con Milei. Y entonces, como si se hubiera pateado un hormiguero, se produjo una estampida intrépida y atolondrada de la tropa –dirigencial- en busca de algún tipo de refugio discursivo para poder armarse de cara al balotaje con un mínimo de dignidad -ante la humillación a la que los sometió el fundador del PRO y su actual mascarón de proa, Bullrich. Así, los dirigentes de mayor relevancia –Morales, Lousteau, Carrió, Larreta, etc.-lo más rápidamente posible han salido a sentar posiciones a fin de no quedar “pegados” a alguien a quien han combatido furibundamente hasta hace minutos –Milei-. Tendrá esta dirigencia la propiedad de aquel Terminator de metal líquido que se reconstruía a toda velocidad cada vez que se lo destrozaba. Parece difícil. Otro hormiguero –que no se sabe si fue pateado en el centro, o rozado en la periferia- es el de LLA. No son pocos los dirigentes -y sobre todo simpatizantes- que se han mostrado tremendamente desilusionados con la alianza –ahora total, plena y descarada- de Milei- con la “casta” más rancia. De ser una casa -LLA- no pareciera tener la solidez de la tercera de los tres chanchitos.

