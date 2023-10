Luciana Echevarría llevará a Oscar González a la Justicia Federal

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, junto a familiares de las víctimas del crimen vial protagonizada por el ex legislador Oscar González, lo denunciaron ante la Justicia Federal por la posible comisión de los delitos de evasión agravada y lavado de activos.

"Oscar González es la máxima expresión de los privilegios, la corrupción y la impunidad política. Es llamativo que, aunque él hace 30 años sólo se dedica a la función pública, su patrimonio crece de manera inexplicable. Ya lo hemos denunciado por falsear documentos públicos, porque declaró numerosas propiedades a precios irrisorios", dijo. "Pero sabemos que también hay muchas que directamente no declaró y otras que pasó a nombre de sus hijos y ex cónyuge hace pocos meses, para no responder patrimonialmente ante una eventual condena económica en el juicio que se lleva en su contra por el crimen vial", precisó.

"La denuncia que realizamos en la justicia provincial contra González obviamente no se movió, porque es evidente la complicidad que existe. Por eso traemos esta denuncia a la Justicia Federal y pedimos expresamente que se aparte al fiscal Casas Noblega, por ser el que tenía a su cargo y paralizada la investigación del BMW judicializado con el que González chocó a Alejandra, Alexa y Marina. Esperamos que esta causa avance y se investigue a fondo a este personaje que haciendo uso de sus privilegios políticos se hizo millonario a costa del pueblo y hoy quiere usarlos para salir impune", aseveró.