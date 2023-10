Feriado del 20 de noviembre: la Justicia Electoral pide al Gobierno que lo traslade

La Cámara Nacional Electoral solicitó este miércoles formalmente al Gobierno que reconsidere la propuesta para trasladar el feriado del 20 de noviembre próximo para evitar el ausentismo en el balotaje previsto para el día anterior.

El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, le envió la nota al secretario General, Julio Vitobello, pidiendo que "considere las medidas que correspondan para trasladar el feriado del próximo 20 de noviembre, conmemorativo del Día de la Soberanía", el cual lunes, al día siguiente de la segunda vuelta electoral.

"Motiva esta solicitud la necesidad de favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios, que se vería indudablemente afectada si se mantuviera el fin de semana extendido con el referido feriado", sostuvo el funcionario judicial.

El Gobierno había descartado el traslado del feriado

Dos días atrás, la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, había afirmado que no estaba en evaluación un traslado de la fecha del feriado.

En declaraciones radiales, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, ratificó ayer que el feriado no se alterará porque ya se encuentra programado de esa forma por ley.

"No se va a modificar. Desarmarlo es desarmarle a varios argentinos sus vacaciones y la verdad que no nos parece. Si hay argentinos que programaron sus descansos, reprogramarlo ahora me parece que traería más problemas que beneficios", explicó.

Sin embargo, la decisión no está cerrada y todavía hay margen de tiempo para que pueda realizarse un cambio en la fecha del feriado.

En las PASO, el nivel de ausentismo fue récord, con una participación que no llegó al 70%.

En las elecciones generales del domingo pasado, fue mayor el porcentaje de argentinos que concurrieron a las urnas (77%), aunque de todos modos en un nivel inferior al de comicios pasados.

