Larreta se distanció de Bullrich: "Pido perdón por no dar una alternativa"

"No sabía nada de la reunión de Macri con Milei", dijo el jefe de Gobierno porteño. "Milei no es bueno para el país, es un salto al vacío", acotó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró hoy que "las dos opciones" para el balotaje "son muy malas", por lo que evitó pronunciarse por ninguno de los dos candidatos presidenciales. "No vamos a apoyar a Massa ni un salto al vacío", indicó.

"Sufrimos una gran derrota de la que tenemos mucho para aprender; millones de argentinos que nos votaron hace dos años, ahora no, y eligieron otras opciones", dijo en conferencia de prensa, y añadió: "Lo importante es la humildad, tenemos que reflexionar, reconocer errores y aprender".

A mismo tiempo dijo que votaba por la unidad de la coalición. Y aseguró que el voto es de la gente y reconoció tensiones dentro de JxC. "La reunión con Milei me sorprendió. No me invitaron ni sabía nada. Me enteré esta mañana", reconoció.

El jefe de gobierno porteño recordó que apoyó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio "hasta el final" y expresó que se "desayunó con mucha sorpresa" la reunión que mantuvieron Patricia Bullrich y Javier Milei ayer por la noche.

"Apoyé a Patricia hasta el final. Lo que es funcional es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren", indicó en conferencia de prensa y señaló que el encuentro Bullrich-Milei "fue una reunión a medianoche y en secreto. Me desayuné con mucha sorpresa de esa reunión. No sé que hablaron ni qué acordaron", dijo categóricamente.

Por otro lado advirtió que "siempre estará en contra del kirchnerismo" y negó que integre un eventual Gobierno de ese signo político, y agregó también que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es un nuevo populismo y un salto al vacío", y que "no cree en nada de lo que propone".

El mandatario porteño abogó por "salir de la trampa de caer ante dos opciones catastróficas" y se manifestó por "sostener a Juntos por el Cambio lo más fuerte para ser oposición".

Por último, Larreta se distanció de Bullrich no sólo por el camino tomado de apoyar a Milei arrogándose los votos que obtuvo en las elecciones generales como propios y no de la coalición. Y también hizo una autocrítica y pidió perdón a los argentinos. "Pido perdón a los argentinos por no poderles dar una alternativa", indicó.