Gerardo Morales: "La Patria está en riesgo con Javier Milei"

Este miércoles el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que la alianza entre Bullrich-Milei "es lo que Macri quería, joderle la vida a Juntos por el Cambio y a Patricia y terminar con Milei".

Morales aseguró que "la Patria está en riesgo con Milei" y que está en total desacuerdo con la alianza anunciada este mediodía por Patricia Bullrich. "Mi límite es Milei", dijo.

Además el mandatario provincial señaló que Mauricio "Macri podría haber puesto la cara" en la conferencia de prensa que dio Patricia Bullrich más temprano porque "es el generador de esta movida y el gran responsable de la derrota de JxC". "Se la pasó haciendo campaña para Milei", fustigó.

El senador nacional Martín Lousteau opinó que "Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio" al anunciar de manera unilateral su apoyo a Javier Milei en el balotaje. "No pueden ir dos personas a hablar en nombre de 6 millones de argentinos", dijo luego de la reunión del Comité Nacional de la UCR, que resolvió dar libertad de acción y no respaldar a ningún candidato en particular.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, remarcó que "teníamos que discutir la posición de la coalición" y Bullrich "ni siquiera me llamó por teléfono" después de cancelar sin avisar la reunión de JxC que iba a realizarse esta mañana.