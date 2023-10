Marky Ramone: “Jamás nos imaginamos que íbamos a terminar haciendo historia”

Especial para La Nueva Mañana

Marc Bell, conocido artísticamente como Marky Ramone, es un neoyorkino de pura cepa de 71 años que estuvo en el momento, lugar, y tiempo indicados. Se incorporó a la banda que creó el género que después conocimos como “punk rock”, Ramones, en el año 1978 reemplazando al baterista original, Tommy Ramone, de quien era amigo personal. Tras la decisión tomada por Tommy de dejar los parches y dedicarse a la producción, el puesto pasó casi en forma natural a este baterista que ya tenía un nombre ganado en la escena de New York, habiendo tocado en bandas como “Dust” o con próceres de esa época como Richard Hell, por ejemplo. La historia se escribió sola, y llegó hasta el año 1996 cuando deciden separarse, dejando un legado único y una comunión sanguínea con los fans argentinos sin precedentes, desatando una “ramonesmanía” casi comparable con ese fanatismo enfermizo provocado por los Beatles en los sesentas. Los miembros originales de la banda fallecieron todos, quedando casi como el último sobreviviente y portador de ese legado sagrado. En ese marco, el pasado 6 de octubre se presentó junto a su banda en el XL Abasto de la ciudad de Córdoba, y algunas horas antes del show recibió a La Nueva Mañana en lobby del hotel donde se hospedaba.

“Sudamérica siempre nos abrazó, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, y mucho en países como México, Japón, Italia, o en ciudades como Londres o New York. En todos lados Ramones dejó un legado”, dice Marky mientras degusta un “cortado” iniciando una amena y relajada charla intérprete mediante.

En los comienzos de la banda, la escena neoyorkina estaba en su apogeo, con lugares emblemáticos como el GBGB, y artistas como Richard Hell, Blondie, Talking Heads y por supuesto Ramones. ¿Eran conscientes que estaban escribiendo la historia, que se iba a hablar de eso casi 50 años después?

-No teníamos idea. Tocábamos en esos lugares para 600 o 700 personas, y después tuvimos que ir cambiando a lugares para 1.500 o 2.000 personas, hasta 17.000, tocando con Richard Hell & The Voidoids, Television, Jerry Nolan (baterista de New York Dolls), o Blondie. Y empezamos a girar, fuimos a Inglaterra y en Inglaterra empezaron a aparecer clones de los Ramones. Nosotros empezamos en 1974, y por los años 75 y 76 había gente que nos copiaba el look de las camperas de cuero, o que contaban el “one two three four!” como nosotros, y querían sonar como nosotros pero no lo lograban. Jamás nos imaginamos que íbamos a terminar haciendo historia.”

De las bandas que terminaron tributando a los Ramones, haciendo versiones de sus clásicos, sobre todo en el disco “We’re a Happy Family: A Tribute to the Ramones”, con bandas como Kiss, Red Hot Chilli Peppers, Rob Zombie. ¿Cuáles son las que más te gustaron?

-Todos son amigos míos. La de Kiss, Do You Remember Rock n Roll Radio? fue la que más me gustó, el guitarrista de mi banda anterior, RIchie Wise, de Dust, estuvo en la producción de los dos primeros discos de Kiss, y fue un buen gesto el homenaje que hicieron, sobre todo porque no intentaron copiar, lo hicieron con su estilo. Me sigue sorprendiendo que esas bandas se tomen su tiempo para hacer esto, porque hay que ir al estudio, grabar, etc. Motorhead nos compuso una canción, R.A.M.O.N.E.S., luego empezamos a hacerla, y quedamos muy felices de agradarle a Lemmy y que él nos agrade, yo solía visitarlo cuando iba a Los Ángeles a ver amigos, y a tocar.”

Ramones es una de las pocas bandas clásicas que perdieron a todos sus integrantes originales. ¿Eso significa un peso extra para vos, el tener que defender ese legado?

-Todos me preguntaron si me quería unir a la banda cuando Tommy (Tommy Ramone, primer baterista) se fue, así que yo estuve más de 15 años en Ramones, y toqué en más de 1.700 shows. Así que siento que las canciones son demasiado buenas como para estar jugando con esto; yo siento la música. Hay una generación completamente nueva que le gusta la banda, y ellos quieren escuchar la música, así que salgo y las toco.

De las distintos cantantes con los que venís tributando a Ramones, ¿cómo calificás a Iñaki, tu cantante actual?

-No creo en la reencarnación, pero hay veces que la vida te da como un toque (hace el gesto como de un codazo) como diciéndote “fíjate que puede ser él”, (en referencia a Joey Ramone, el fallecido cantante original). Tiene la voz muy parecida aunque con su propio estilo, me gusta cómo se mueve en el escenario, y eso conecta con la audiencia actual, que quieren un cantante que se mueva por todo el escenario. Hay mucha gente que cree que la música actual no es tan buena, y que investiga, que va hacia atrás, buscando los vinilos de aquella música que hacíamos.”

Habiendo grabado más de 10 álbumes con Ramones, ¿cuales son tus favoritos?

“Road to Ruin” del año 78 fue el primero que grabé, me gusta mucho el álbum que grabamos con Phil Spector (“End of the Century), “Pleassant Dreams”, “Mondo Bizarro”, también me gusta el primer disco, y “Rocket to Russia”, y es genial que estos discos estén ahí afuera, al alcance de todos. Cuando yo entré en reemplazo de Tommy, cambió el sonido de la banda, le di un toque más rockero. Para mí “Road to Ruin” fue el quiebre, el siguiente paso para Ramones, para ser una banda mas accesible, y para legitimarla y que deje de ser “la banda de tres acordes”, no puedes hacer 3 discos con tres acordes y hacer un cuarto igual, porque los críticos y los fans dirán ¿otro mas? Así que por eso en ese disco agregamos más cosas, le di un sonido más “heavy”, más pesado cuando me uní a ellos, no en desmedro de lo que había hecho Tommy, pero yo era mejor baterista que él en ese entonces.

Phil Spector fue un afamado productor que trabajò con muchos de los artistas más importantes de la historia, como los Beatles, Tina Turner, John Lennon, etc, y produjo el álbum “End of the Century” de los Ramones. Desde el 2009 hasta su fallecimiento en 2021, Spector cumplía una condena de diecinueve años por el homicidio ocurrido en 2003 de la actriz Lana Clarkson.

Recién lo nombrabas a Phil Spector, ¿qué nos podés decir de él?

Fue mi mejor amigo, y con él pasé momentos maravillosos, en su castillo de Los Angeles, quedándonos hasta las 6 de la mañana, tocando el piano, escuchando música. Y después pasó lo que pasó, que terminó en la cárcel. Yo tengo una versión diferente de lo que sucedió, y los abogados y el departamento legal de L.A. debieron decir la verdad, que fue un accidente, producto de una noche de pastillas, alcohol, etc, y no dar esa versión maquillada que se dio; pero bueno, así es la justicia americana…

Gentileza: Rockerazo TV

Traducción: Kaled Pan

